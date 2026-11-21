Le dernier déplacement de l’ASSE à Reims reste associé à un scénario particulièrement cruel pour les Verts. En supériorité numérique, les Stéphanois avaient encaissé un but sans parvenir à réagir, avant de perdre Jaber et Lamba sur blessure.

Une supériorité numérique mal exploitée

L’ASSE garde un souvenir douloureux de son dernier déplacement sur la pelouse du Stade de Reims. À onze contre dix, les Verts avaient trouvé le moyen de concéder l’ouverture du score. Ils n’étaient ensuite jamais parvenus à revenir dans la rencontre, laissant échapper une occasion importante de prendre le dessus.

Ce scénario avait forcément fragilisé Eirik Horneland. Le technicien stéphanois n’avait pas réussi à provoquer la réaction attendue malgré un contexte favorable sur le terrain. Cette défaite est aujourd’hui présentée comme le match ayant scellé son destin sur le banc de l’ASSE.

Deux blessures pour alourdir la soirée

Au résultat sportif s’étaient ajoutés deux coups durs dans la perspective du sprint final. Jaber avait dû quitter ses partenaires sur blessure, avant que Lamba ne connaisse le même sort. Deux sorties qui avaient encore assombri une rencontre déjà très mal engagée pour la maison Verte.

Le cas de Jaber reste particulièrement surveillé à Saint-Étienne, où une nouvelle alerte physique le concernant a depuis rappelé sa fragilité. Lamba représentait également une solution précieuse pour un effectif lancé dans une période décisive.

Le match qui scelle le destin d’Eirik Horneland à l’ASSE. À onze contre dix, les Verts encaissent un but, ne reviennent pas au score et perdent Jaber puis Lamba sur blessure. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2124036337804431543

Un revers devenu symbolique pour Horneland

Comme le rappelle La Mise Au Vert, tous les éléments s’étaient donc accumulés au cours de la même rencontre : une supériorité numérique gâchée, l’incapacité à renverser le score et deux blessures préjudiciables avant l’emballage final.

Au-delà de la défaite, c’est surtout la manière qui avait marqué les esprits. L’ASSE disposait d’un avantage numérique mais n’avait pas su l’exploiter, laissant au contraire Reims prendre les commandes. Pour Horneland, cette soirée avait pris la forme d’un véritable tournant.

Jaber et Lamba, deux absences lourdes de conséquences

Les blessures des deux joueurs avaient également réduit les possibilités du staff. Leur retour représentait donc un enjeu majeur, notamment pour déterminer le rôle de Jaber et Lamba dans l’équipe. Ce dernier déplacement à Reims reste ainsi associé à une double sanction pour les Verts : sportive sur la pelouse, puis médicale dans la gestion du sprint final.