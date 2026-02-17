ASSE : Ferreira, Lamba, Bernauer, Tardieu, Jaber… quel rôle à leur retour ?

Philippe Montanier s’apprête à enregistrer le retour de plusieurs joueurs blessés, alors que l’ASSE vient de signer deux victoires consécutives. Quel rôle doit-il leur réserver ? C’est notre débat…

« Montanier a trouvé sa défense, alors à part Jaber… »

« L’ASSE reste sur deux victoires consécutives et face à Montpellier comme à Guingamp, tout le monde a répondu présent, même si Stassin tarde à retrouver le chemin des filets. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’on ne change pas une équipe qui gagne, je n’aime pas trop la formule surtout quand l’effectif présente pas mal de joueurs du même niveau, mais je trouverais dommage que Montanier ne continue pas de s’appuyer sur cette défense-là. Dans l’axe, Le Cardinal et Nadé viennent de sortir deux gros matchs, et cela a aussi été le cas de Pedro et Old sur les côtés. Donc pourquoi changer ? Tous méritent de rester sur le terrain. Si c’est au mérite, et cela doit l’être pour une saine concurrence, il serait à mon sens injuste d’envoyer l’un de ces joueurs sur le banc, même si Lamba et Bernauer ont l’étoffe de titulaires.

Au milieu, le repositionnement de Boakye est une réussite, et Kanté a montré dès ses débuts qu’il avait un profil intéressant. Moueffek tardant à retrouver son meilleur niveau, peut-être que Jaber viendra compléter ce trio même si Miladinovic ne démérite pas. L’ASSE me semblerait gagner en solidité avec l’apport de l’Israélien. Ce qui est intéressant, en tout cas, c’est qu’en deux matchs avec Montanier, la quasi totalité des joueurs sont en gros progrès. Comme quoi un bon entraîneur, ça peut vraiment changer le visage d’une équipe ! »

Laurent HESS

« Un seul peut réellement prétendre à une place de titulaire immédiate«

« À mon sens, parmi tous les joueurs annoncés de retour, un seul peut réellement prétendre à une place de titulaire immédiate, et ce constat en dit long sur la hiérarchie actuelle à l’ASSE. Ferreira, d’abord, symbolise pour moi le véritable flop du mercato : trop laxiste défensivement, insuffisamment impactant offensivement, il n’apporte aujourd’hui aucune garantie et sa blessure n’arrange rien ; dans ces conditions, je pense même qu’un départ lors du prochain mercato estival serait la décision la plus logique. Lamba, lui, présente un cas plus nuancé : sa première partie de saison est restée mitigée, souvent dans l’ombre de Nadé, sans réellement marquer les esprits, mais l’investissement important réalisé sur son profil et son potentiel laissent penser qu’il pourrait redevenir un titulaire crédible à moyen terme, même si la concurrence actuelle avec Nadé et Le Cardinal reste forte.

Concernant Bernauer, son importance dans le vestiaire est réelle, mais son utilisation à différents postes et ses absences répétées fragilisent sa position sportive ; dès lors que l’équipe a su tourner sans lui et que le jeune Pedro montre des choses intéressantes au poste de latéral droit, je ne vois pas de raison de bouleverser un équilibre qui fonctionne. Pour Tardieu, la situation paraît assez claire : sachant qu’il vit sa dernière saison sous le maillot vert, son rôle devrait logiquement se limiter à des entrées en jeu jusqu’à la fin de l’exercice. Finalement, le seul joueur capable de s’imposer immédiatement comme titulaire est Mahmoud Jaber, sans doute la recrue estivale la plus convaincante : plus constant que Miladinovic, profitant aussi d’un Moueffek encore trop irrégulier, il possède selon moi le profil pour s’installer durablement dans le onze, d’autant que Boakye est en train de s’affirmer au milieu aux côtés de Kanté. En résumé, ces retours ne redistribuent pas totalement les cartes : ils confirment surtout que la nouvelle hiérarchie stéphanoise est déjà en train de se dessiner ».

Louis CHRESTIAN