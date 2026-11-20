Ian Cathro a prévenu : l’ASSE devra probablement ménager Àron Csongvai dans les prochaines semaines. Le milieu hongrois traîne déjà une longue saison dans les jambes et son entraîneur veut éviter toute blessure.

L’ASSE pourrait devoir lever le pied avec l’un de ses hommes forts. En conférence de presse ce jeudi, Ian Cathro a évoqué la situation particulière d’Àron Csongvai, arrivé dans le Forez cet été en provenance de l’AIK Fotboll, en Suède. Et le technicien écossais se montre particulièrement vigilant concernant son état physique.

La raison est simple : contrairement à la majorité de ses coéquipiers, le milieu de terrain a débuté son année sportive dès janvier dernier. Une accumulation de rencontres qui commence à peser dans la réflexion du staff stéphanois.

« On devra probablement le gérer dans les deux ou trois mois à venir »

Ian Cathro ne veut prendre aucun risque avec son joueur. S’il apprécie énormément son apport dans l’entrejeu, il sait que la gestion de son physique sera essentielle pour la suite de la saison. « J’attends de lui qu’il reste en forme car, comme je l’expliquais, il a débuté sa saison en janvier dans son ancien club. On devra probablement le gérer dans les deux ou trois mois à venir d’ailleurs pour éviter qu’il ne se blesse », a expliqué l’entraîneur des Verts dans des propos rapportés par EVECT.

Le constat est assez parlant : à la fin de l’exercice stéphanois, Csongvai aura pratiquement disputé une saison et demie sans véritable coupure. « À la fin de la saison pour nous, pour lui ça sera une saison et demie », a rappelé Cathro.

Le coach préfère donc anticiper une éventuelle fatigue plutôt que de pousser son milieu de terrain dans ses retranchements. « Plutôt que de lui demander davantage, je tiens surtout à ce qu’il reste en bonne santé », a-t-il insisté.

Un joueur essentiel dans l’équilibre des Verts

Cette prudence s’explique aussi par l’importance prise par le Hongrois dans le dispositif stéphanois. Cathro lui confie une mission essentielle : assurer l’équilibre collectif, aussi bien avec que sans ballon. « Il a la responsabilité de l’équilibre de l’équipe, que ce soit avec ou sans le ballon. On compte sur lui pour maintenir l’équilibre collectif », a détaillé le technicien écossais, particulièrement satisfait de son adaptation depuis son arrivée.

Le staff pourrait donc être amené à adapter sa charge de travail et son utilisation au cours des prochaines semaines. Un éventuel coup de frein qui ne serait pas anodin pour les Verts, tant Csongvai s’est imposé comme un élément important de l’entrejeu. À noter toutefois que le joueur ne ressent pas encore les effets de cette longue saison. Présent lui aussi devant les médias, il s’est montré rassurant : « Les effets de ma saison lancée en janvier ? Je ne les sens pas encore. Ce sera probablement un peu plus dur à l’approche de la fin de saison. »

L’ASSE est donc prévenue : pour conserver son milieu de terrain en pleine possession de ses moyens jusqu’au bout, il faudra savoir le ménager.