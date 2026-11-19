De retour en pleine forme après ses problèmes au genou,Marten-Chris Paalberg a affiché ses ambitions à l’ASSE dans une interview accordée à Soccernet.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en février dernier, Marten-Chris Paalberg attend toujours de faire ses grands débuts avec l’équipe première des Verts. Longtemps freiné par des problèmes récurrents au genou, l’attaquant estonien semble désormais retrouver toutes ses sensations et nourrit de grandes ambitions pour la suite de la saison. Alors qu’il enchaîne les rencontres avec la réserve de l’ASSE et s’entraîne quotidiennement avec le groupe professionnel, le jeune joueur se sent enfin prêt à franchir un cap. « Je suis maintenant en pleine forme ! Nouveau club, nouvel environnement. Je pense avoir progressé et maintenant, je vais pouvoir le montrer », a-t-il confié lors d’une interview accordée à Soccernet. Un retour en forme qui pourrait lui permettre de rebattre les cartes dans le secteur offensif stéphanois.

Paalberg déterminé à gagner sa place dans le groupe de Cathro

Après plusieurs mois compliqués, Marten-Chris Paalberg espère désormais récolter les fruits de son travail. Mais l’Estonien sait que la concurrence est particulièrement rude au sein de l’effectif d’Ian Cathro, d’autant que les attaquants stéphanois donnent satisfaction depuis le début de la saison. « Je ne peux pas dire quand je ferai mes débuts en équipe première, c’est à l’entraîneur de décider. Pour le moment, la situation est compliquée : l’équipe première est en haut du classement et les attaquants marquent des buts. De mon côté, je fais simplement mon travail. L’occasion finira par arriver et ce sera alors mon heure de me montrer », a-t-il expliqué. Une déclaration qui témoigne de sa détermination à se faire une place chez les professionnels, sans pour autant remettre en cause les choix de son entraîneur.

Pour atteindre cet objectif, le jeune attaquant doit encore franchir plusieurs étapes. Malgré les progrès réalisés depuis son retour à l’entraînement, le staff de l’ASSE attend notamment de lui davantage d’initiatives et une plus grande implication dans le jeu. « Les entraîneurs veulent que je prenne davantage d’initiatives, que je demande plus souvent le ballon et que je sois encore plus actif. C’est ainsi que je pourrai continuer à progresser », a reconnu Marten-Chris Paalberg. Capable d’évoluer en pointe, en soutien d’un autre attaquant ou dans un rôle de faux numéro 9, l’Estonien pourrait également profiter de sa polyvalence pour élargir ses possibilités au sein du groupe professionnel.

Ian Cathro compte sur Paalberg pour l’avenir

Et malgré son absence de l’équipe première depuis son arrivée dans le Forez, Marten-Chris Paalberg assure bénéficier de la confiance d’Ian Cathro. Interrogé sur l’impact du changement d’entraîneur intervenu l’été dernier à Saint-Étienne, le jeune joueur a révélé avoir rapidement échangé avec le technicien écossais. « Cela n’a rien changé. Lorsqu’il est arrivé, nous avons immédiatement discuté et il m’a dit qu’il m’appréciait et qu’il me voyait dans ses plans. Il fallait simplement que je retrouve la pleine forme et que je puisse désormais lui montrer progressivement ce dont je suis capable. » Des propos encourageants pour l’attaquant, qui sait désormais ce qu’il lui reste à accomplir pour convaincre son entraîneur de lui offrir sa première opportunité.

D’autant que Marten-Chris Paalberg semble avoir surmonté le plus difficile. Après une longue période d’indisponibilité, particulièrement éprouvante sur le plan mental, l’Estonien retrouve progressivement du rythme et de la confiance. Si son genou nécessite encore une attention particulière après les séances les plus intenses, il assure ne plus avoir de restriction et pouvoir enchaîner les matchs. Reste désormais à confirmer ses progrès avec la réserve pour espérer intégrer le groupe d’Ian Cathro. Avec un entraîneur qui lui a assuré compter sur lui, Marten-Chris Paalberg pourrait bien avoir une carte à jouer dans les prochains mois, à condition de poursuivre sur sa lancée.