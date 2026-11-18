La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Décevant pour sa première titularisation de la saison en Coupe de France, Chico Lamba (ASSE, 23 ans) pourrait aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs au mercato hivernal.

Le dossier Chico Lamba pourrait rapidement devenir l’un des sujets à suivre du côté de l’ASSE. Sa première titularisation de la saison, dimanche en Coupe de France face à Rumilly, aurait pourtant pu lui permettre de relancer sa dynamique mais la prestation du défenseur central n’a pas été suffisamment convaincante pour marquer des points auprès du staff stéphanois. Une nouvelle déception qui relance les interrogations sur son avenir.

Un investissement de Kilmer qui tourne au casse-tête

Lorsque Chico Lamba a rejoint l’ASSE en juin 2025, le recrutement du jeune Portugais était pourtant perçu comme un investissement sur l’avenir par Kilmer Sports Ventures. International espoir portugais, le défenseur central disposait d’un profil prometteur et de qualités qui avaient convaincu les dirigeants stéphanois de miser sur lui. L’opération aurait représenté près de 6 millions d’euros. Une somme importante pour un joueur de son âge, qui témoignait de la confiance placée dans son potentiel de progression.

L’objectif était de lui permettre de franchir un nouveau cap dans sa carrière et de s’installer progressivement comme un élément important de la défense stéphanoise. Mais le scénario espéré ne s’est pas déroulé comme prévu. Plusieurs blessures sont venues perturber son adaptation et freiner son développement. Chico Lamba a ainsi perdu un temps précieux, pendant que ses concurrents profitaient de ses absences pour prendre de l’avance dans la hiérarchie.

Quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l’ASSE

Aujourd’hui, la situation sportive du Portugais est particulièrement préoccupante. Selon Peuple Vert, Chico Lamba ne serait plus considéré que comme le quatrième choix au poste de défenseur central. Un déclassement important pour un joueur recruté avec de telles attentes. Sa titularisation contre Rumilly représentait une occasion de montrer qu’il pouvait encore prétendre à une place plus importante dans la rotation. Mais sa prestation n’aurait pas permis de changer la donne.

Pour un joueur de seulement 23 ans, cette situation est évidemment problématique. À cet âge, l’enchaînement des rencontres et la régularité sont essentiels pour poursuivre sa progression. Or, avec une concurrence installée devant lui, Lamba risque de voir son temps de jeu rester particulièrement limité. Le défenseur de l’ASSE doit désormais trouver les moyens de convaincre son entraîneur, mais aussi de retrouver une dynamique positive après plusieurs mois compliqués.

Une valeur marchande en forte baisse

Autre élément qui interpelle dans ce dossier : l’évolution de la valeur marchande du joueur. Alors que l’ASSE aurait déboursé près de 6 millions d’euros pour le recruter, son estimation serait aujourd’hui nettement inférieure. D’après les données de Datascout, Chico Lamba serait actuellement valorisé autour de 2,5 millions d’euros. Une différence importante qui illustre les difficultés rencontrées depuis son arrivée dans le Forez. Cette estimation reste évidemment indicative et ne correspond pas nécessairement au montant auquel le club pourrait réellement vendre son défenseur.

Pour Kilmer Sports Ventures, un éventuel départ poserait donc également une question financière. Après avoir consenti un investissement conséquent, les dirigeants stéphanois pourraient difficilement considérer ce dossier comme une opération réussie si une vente devait intervenir à un montant largement inférieur à la somme initialement déboursée. Selon Peuple Vert, l’avenir de Chico Lamba mérite désormais d’être interrogé à l’approche du mercato de janvier. Rien n’est acté et aucun départ n’est officiellement annoncé, mais plusieurs scénarios pourraient être étudiés.

La solution du prêt présenterait certains avantages. Elle permettrait au défenseur portugais de retrouver du temps de jeu, de reprendre confiance et de poursuivre sa progression dans un environnement où il pourrait bénéficier de davantage de responsabilités. L’ASSE conserverait ainsi la possibilité de récupérer un joueur potentiellement plus expérimenté à l’avenir. Une vente pourrait également être envisagée si une proposition intéressante arrivait sur la table des dirigeants. Mais compte tenu de l’investissement initial, cette hypothèse pourrait entraîner une perte financière importante pour Kilmer Sports Ventures. Le dossier est donc loin d’être simple pour les décideurs stéphanois.

Kilmer déjà confronté à un nouvel échec de recrutement ?

Le cas Chico Lamba soulève finalement une question plus large sur la politique sportive menée par Kilmer Sports Ventures. Le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel constitue l’un des axes du projet stéphanois, avec l’ambition de les faire progresser et de valoriser leur potentiel. Mais cette stratégie comporte nécessairement des risques. Tous les paris ne peuvent pas se transformer en réussites et l’adaptation au football français peut parfois prendre plus de temps que prévu.

Pour Chico Lamba, le prochain mercato pourrait donc représenter un tournant. À 23 ans, le défenseur a encore du temps pour relancer sa carrière, mais sa situation actuelle à Saint-Étienne ne lui offre visiblement pas les meilleures conditions pour progresser. Reste désormais à savoir si l’ASSE décidera de lui accorder une nouvelle chance ou si Kilmer Sports Ventures préférera revoir sa copie dès janvier. Après un investissement proche de 6 millions d’euros, le dossier pourrait rapidement devenir l’un des premiers gros casse-têtes du mercato stéphanois.