Ian Cathro a tenu sa conférence de presse à deux jours du choc de la 13e journée de Ligue 2 entre le Stade de Reims et l’ASSE (20h).

L’ASSE prépare un rendez-vous important. Ce samedi, les Verts se déplacent en Champagne pour affronter le Stade de Reims dans le cadre de la 13e journée de Ligue 2 (20h).

Prudence pour Pedro, retour de Svetlin

À deux jours de cette rencontre, Ian Cathro s’est présenté devant les médias pour évoquer les différentes situations au sein de son groupe. Premier motif de satisfaction pour le technicien écossais : les internationaux sont tous de retour à Saint-Étienne. Malgré des états de forme différents, aucun problème physique particulier n’est à signaler.

Certains joueurs doivent simplement récupérer après avoir disputé plusieurs rencontres avec leur sélection. C’est notamment le cas de Kévin Pedro, ménagé lors de la séance du jour après deux bonnes prestations avec son équipe nationale. Une gestion prudente de la part du staff, qui souhaite préserver ses joueurs avant un déplacement important. L’autre bonne nouvelle concerne Tamar Svetlin. Le milieu de terrain est désormais de retour avec le groupe et pourrait retrouver la compétition dès ce week-end. Ian Cathro a confirmé que sa présence dans le groupe dépendrait principalement de la dernière séance d’entraînement.

« Il est revenu avec nous depuis quelque temps désormais. En fonction de la séance de demain, il sera candidat pour le groupe, mais je n’ai pas de raison de ne pas le prendre », a expliqué l’entraîneur stéphanois. Un retour important pour l’ASSE, qui pourrait ainsi bénéficier d’une solution supplémentaire dans l’entrejeu pour défier Reims. Le staff attendra toutefois de voir comment le joueur réagit à la dernière séance avant de prendre une décision définitive.

Larsonneur espéré en décembre à l’ASSE ?

Ian Cathro a également donné des nouvelles de Gautier Larsonneur. Toujours engagé dans son processus de soins, le gardien stéphanois poursuit sa récupération conformément au programme établi. Un retour au mois de décembre reste envisageable, même si l’entraîneur refuse de s’avancer sur une date précise. « Un retour en décembre est possible, mais dire quelque chose de plus précis, ce serait trop engageant », a-t-il indiqué.

Concernant les autres joueurs, Paul Eymard reste celui dont la reprise est la plus éloignée. Lassana Traoré, de son côté, s’entraîne avec le groupe et pourrait prochainement retrouver du temps de jeu avec la réserve de l’ASSE. Enfin, Elyes Dhaoui devra encore patienter. Blessé la semaine dernière avant la Coupe, il lui faudra environ deux semaines supplémentaires avant d’envisager un retour à la compétition.