Les supporters de l’ASSE seraient plutôt favorables à un retour de Lucas Stassin (21 ans) au mercato hivernal.

L’avenir de Lucas Stassin pourrait de nouveau s’inviter dans l’actualité de l’ASSE à l’approche du mercato hivernal.

Un résultat très serré chez les supporters de l’ASSE

Prêté avec option d’achat (25 M€) au Séville FC cette saison, l’attaquant belge de 21 ans traverse une première partie d’exercice compliquée en Liga. Une situation qui relance forcément les interrogations autour de son avenir.

Alors qu’un éventuel retour dans le Forez dès janvier est évoqué, les supporters stéphanois ont été invités à donner leur avis. But! a ainsi lancé un sondage avec une question claire : « Seriez-vous favorable à un retour de Lucas Stassin en janvier ? »

Les résultats témoignent d’une véritable division au sein des supporters de l’ASSE. Sur les participants au sondage, 50,4 % se disent favorables à un retour de Lucas Stassin dès le mercato hivernal. À l’inverse, 49,6 % préfèrent ne pas revoir l’attaquant belge revenir dans le Forez à cette période.

Stassin, un dossier à suivre à l’ASSE

L’écart est donc infime : moins d’un point sépare les deux camps. Si une légère majorité se prononce en faveur d’un retour, difficile de parler d’un véritable consensus autour du dossier.

Ces chiffres illustrent les interrogations suscitées par la situation de l’ancien attaquant stéphanois. Son passage au Séville FC ne répond pas encore aux attentes, tandis que la possibilité d’une rupture anticipée de son prêt pourrait remettre l’ASSE au centre des discussions.

Reste désormais à savoir si une telle opération est réellement envisageable en janvier et quelles seraient les intentions des différentes parties. Une chose est certaine : chez les supporters stéphanois, le retour de Lucas Stassin est loin de faire l’unanimité.