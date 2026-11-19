Le choc programmé entre le Stade de Reims et l’ASSE, ce samedi (20h) à Auguste-Delaune lors de la 13e journée de Ligue 2, peut inquiéter les Verts.

L’ASSE s’apprête à disputer un rendez-vous particulièrement crucial en Ligue 2. Ce samedi à 20h, les Verts se déplacent sur la pelouse du Stade de Reims, à Auguste-Delaune, pour le compte de la 13e journée.

Fofana, le buteur qui menace l’ASSE

Si l’ASSE possède l’une des attaques les plus impressionnantes du championnat, elle devra se méfier d’un adversaire particulièrement efficace devant le but. Et un homme concentre toutes les inquiétudes : Yaya Fofana. Sur le papier, cette affiche promet des buts. Avec 25 réalisations inscrites, l’ASSE possède une puissance offensive redoutable. Mais Reims n’est pas loin derrière avec 24 buts marqués. Les Champenois disposent eux aussi d’arguments offensifs sérieux et peuvent notamment compter sur leur milieu offensif ivoirien, particulièrement en réussite depuis le début de la saison.

Le principal danger se nomme donc Yaya Fofana. Avec déjà 10 réalisations au compteur, le joueur rémois occupe la première place du classement des buteurs de Ligue 2. Il devance notamment le géant sénégalais de Metz, Pape Moussa Fall, auteur de huit buts. Derrière ce duo, Augustine Boakye et Irvin Cardona se partagent la troisième marche du podium avec six réalisations chacun. Un classement qui illustre la qualité offensive de l’ASSE, mais aussi la menace que représente le meilleur buteur du championnat pour la défense stéphanoise.

Même lors de la première défaite de Reims cette saison, sur la pelouse de Grenoble, Yaya Fofana a encore trouvé le moyen de se distinguer. Au stade des Alpes, le natif de Yopougon a inscrit son deuxième doublé de la saison, après celui réalisé contre Guingamp. Autrement dit, les difficultés collectives de son équipe ne semblent pas affecter son efficacité individuelle. Une mauvaise nouvelle pour les Stéphanois, qui devront impérativement trouver les solutions pour le neutraliser.

La défense centrale de l’ASSE sous pression

C’est justement dans le secteur défensif que se situe l’une des principales interrogations avant ce déplacement. Si l’ASSE possède les armes pour faire mal à n’importe quelle équipe de Ligue 2, sa défense centrale n’a pas toujours apporté toutes les garanties attendues depuis le début de la saison.

Face à un attaquant aussi efficace que Yaya Fofana, la moindre erreur de placement ou de concentration pourrait coûter très cher. Les défenseurs stéphanois devront notamment limiter les espaces entre les lignes et empêcher le milieu offensif rémois de se retrouver en position idéale dans la surface. La bataille du milieu de terrain sera également déterminante. Car laisser trop de liberté au meilleur buteur du championnat serait probablement le meilleur moyen de mettre les Verts en difficulté.

Cette rencontre entre deux formations ambitieuses constitue un véritable test pour l’ASSE. Les hommes d’Ian Cathro devront montrer qu’ils sont capables de maîtriser une équipe rémoise qui possède une efficacité offensive comparable à la leur. Avec 25 buts marqués, les Verts ont de quoi faire trembler n’importe quelle défense. Mais ils devront également démontrer davantage de solidité dans leur propre surface. Yaya Fofana sera incontestablement l’homme à surveiller.