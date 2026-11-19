La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Devant le manque de garanties apportées au poste de gardien de but, les dirigeants de l’ASSE seraient bel et bien ouverts à recruter un nouveau portier au mercato hivernal.

Le poste de gardien commence à devenir un véritable sujet à l’ASSE. Face aux incertitudes liées à l’absence de Gautier Larsonneur, le staff d’Ian Cathro doit trouver la meilleure solution pour sécuriser l’arrière-garde stéphanoise dans une deuxième partie de saison où chaque point comptera dans la course à la montée.

L’ASSE ouverte à un nouveau gardien en janvier ?

Lucas Lavallée avait notamment l’occasion de marquer des points lors du 7e tour de la Coupe de France face à Rumilly-Vallières (2-1). Sans commettre de faute rédhibitoire, le portier n’a toutefois pas livré une prestation suffisamment marquante pour dissiper toutes les interrogations. Une situation qui relance forcément le débat sur la nécessité de recruter à ce poste. Selon Sport.fr, les dirigeants de l’ASSE envisageraient bien de recruter un nouveau gardien lors du mercato hivernal. Une hypothèse également évoquée par Daily Mercato et Foot365. Pour l’heure, aucun profil précis n’a été communiqué et il ne s’agit pas d’une arrivée actée.

Cette réflexion s’explique par le manque de garanties apportées dans la hiérarchie actuelle. Si l’indisponibilité de Larsonneur devait se prolonger, l’ASSE pourrait difficilement se permettre de traverser toute la deuxième partie de saison sans sécuriser davantage ce secteur de jeu. Pour autant, le recrutement d’un gardien ne constitue pas encore la priorité affichée du mercato. Les Verts travaillent principalement sur deux renforts : un attaquant et un latéral gauche. Mais les circonstances pourraient rapidement pousser la direction à revoir ses plans.

Larsonneur attendu en 2027

Dans cette réflexion, Mamour Ndiaye conserve évidemment une carte à jouer. À seulement 20 ans, le gardien sous contrat jusqu’en 2030 a montré qu’il pouvait répondre présent et tenir son rang dans une équipe qui vise les premières places de Ligue 2. Ses prestations offrent une alternative intéressante au staff, qui ne souhaite pas forcément bouleverser une hiérarchie sans avoir toutes les garanties nécessaires.

La jeunesse de Ndiaye et son potentiel constituent également des arguments pour lui laisser du temps. Mais le retour de Larsonneur pourrait totalement relancer la concurrence. Élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2024, le portier de l’ASSE reste une référence dans l’effectif stéphanois malgré certaines critiques. Son retour attendu en 2027 pourrait rebattre les cartes et obliger le staff à prendre de nouvelles décisions. En attendant, le chantier n’est pas prioritaire mais il semble ouvert.