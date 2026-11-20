Manon Stassin n’en finit plus de publier des clichés d’elle à Séville. Une manière de marteler que son frère Lucas (ASSE, 21 ans) va rester eb Andalousie ?

Manon Stassin ne semble décidément pas pressée de quitter Séville. La sœur de Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE âgé de 21 ans, a partagé une nouvelle série de clichés de son séjour en Andalousie.

« Séville, tu as volé un petit morceau de mon cœur »

Des publications qui ne passent pas inaperçues dans un contexte où l’avenir du buteur belge reste un sujet de discussion. Entourée de son père et de quelques amies, Manon a une nouvelle fois affiché son attachement à la capitale andalouse. Mais c’est surtout la légende accompagnant ses photos qui a retenu l’attention. « Séville, tu as volé un petit morceau de mon cœur », a-t-elle écrit en espagnol.

Un message qui témoigne de son affection pour la ville espagnole et qui pourrait alimenter les interrogations autour de la situation de son frère. Ces publications successives peuvent-elles être interprétées comme un indice sur l’avenir de Lucas Stassin ? La question mérite d’être posée, même si rien ne permet, à ce stade, d’affirmer que les clichés de sa sœur constituent un quelconque message concernant son avenir sportif.

Lucas Stassin vers un avenir prolongé en Andalousie ?

L’attaquant belge de l’ASSE reste associé aux discussions autour du mercato, alors que la situation financière du Séville FC soulève des interrogations. Le club andalou dispose-t-il réellement des moyens nécessaires pour envisager de conserver durablement le joueur ?

Entre l’attachement familial à Séville et les contraintes économiques du club espagnol, plusieurs paramètres entrent en jeu. Les déclarations de Manon Stassin ne constituent évidemment pas une confirmation, mais elles entretiennent le mystère. Une chose est sûre : Séville semble avoir conquis une partie de la famille Stassin. Reste maintenant à savoir si Lucas aura, lui aussi, l’occasion d’y poursuivre son aventure.