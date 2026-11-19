Les supporters de l’ASSE ont nommé Joshua Duffus (21 ans) comme leur plus grande déception face à Rumilly-Vallières au 7e tour de la Coupe de France (2-1).

La victoire de l’ASSE face à Rumilly-Vallières (2-1), au 7e tour de la Coupe de France, n’a pas convaincu les supporters stéphanois.

Duffus en tête des déceptions à l’ASSE

Malgré la qualification, plusieurs joueurs ont suscité des interrogations, et un nom ressort particulièrement des votes : Joshua Duffus (21 ans). But! a en effet lancé un sondage auprès des supporters avec une question directe : « Quel Vert vous a le plus déçu contre Rumilly ? » Les résultats sont sans équivoque concernant l’attaquant stéphanois.

Avec 41,2 % des suffrages, Joshua Duffus arrive en tête du classement des joueurs les plus décevants face à Rumilly-Vallières. Il devance Thierno Ballo, qui recueille 30,8 % des votes. Les autres joueurs sont moins cités. La catégorie des jeunes totalise 21,4 % des suffrages, tandis que Chico Lamba, qui pourrait quitter l’ASSE en janvier, ne récolte que 6,6 %.

Un avertissement avant le déplacement de l’ASSE à Reims ?

Le résultat place donc Duffus au centre des critiques après cette rencontre de Coupe de France. Une désignation qui témoigne de la frustration d’une partie du public stéphanois, malgré la qualification. Ce sondage intervient à l’approche d’un rendez-vous important pour les Verts avec le choc face à Reims.

Pour Joshua Duffus, l’enjeu sera désormais de répondre sur le terrain et de retrouver de la confiance. Reste à voir si cette prestation contre Rumilly pèsera dans les choix du staff de l’ASSE pour le prochain rendez-vous. Une chose est certaine : les supporters attendent davantage de l’attaquant stéphanois.