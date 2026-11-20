Et si l’ASSE possédait déjà dans ses rangs son futur avant-centre ? Alors que le mercato hivernal approche, Ian Cathro pourrait bien miser sur une solution interne pour renforcer son attaque. Encore inconnu du grand public, Marten-Chris Paalberg (21 ans) commence à faire son trou chez les Verts. Et les dernières confidences du jeune Estonien laissent entrevoir une belle surprise pour les supporters stéphanois !

L’ASSE tient peut-être une nouvelle pépite ! Arrivé dans le Forez en début d’année, Marten-Chris Paalberg a connu des premiers mois compliqués, notamment en raison de pépins physiques qui ont considérablement freiné sa progression. Mais l’attaquant estonien semble désormais sur la bonne voie. S’il attend toujours ses premières minutes officielles avec l’équipe première, il s’entraîne quotidiennement avec le groupe professionnel et bénéficie surtout de la confiance d’Ian Cathro.

Dans un entretien accordé au média estonien Soccernet, Paalberg a révélé avoir rapidement reçu un message très encourageant de son entraîneur : « Quand il est arrivé, nous avons tout de suite discuté. Il m’a dit que je lui plaisais et qu’il me voyait dans ses plans. » Une déclaration qui confirme que le technicien écossais n’a pas oublié son jeune attaquant, malgré une concurrence importante sur le front offensif.

Cathro prépare une surprise avec Paalberg !

Mais le plus intéressant concerne le rôle que pourrait occuper Paalberg dans les prochains mois. Habituellement utilisé comme avant-centre, le jeune Estonien expérimente désormais de nouvelles positions sous les ordres du staff stéphanois.

« Moi, je suis plus technique et ils veulent donc davantage me voir au poste de numéro dix », explique-t-il, avant de préciser avoir également évolué récemment dans un rôle de faux neuf.

Une évolution tactique qui pourrait bien changer la donne ! Dans un système où les attaquants sont régulièrement amenés à décrocher pour participer à la construction du jeu, Paalberg possède des qualités qui intéressent particulièrement Cathro. Sa technique et sa polyvalence pourraient lui permettre de devenir une solution supplémentaire dans la rotation offensive des Verts.

Reste que le joueur ne cache pas sa préférence pour le poste d’avant-centre, où il estime posséder davantage de repères. De quoi imaginer un profil capable d’évoluer aussi bien en numéro 9 qu’en soutien d’un autre attaquant.

Une solution inattendue avant le mercato hivernal ?

Alors que l’ouverture du mercato hivernal approche, la situation de Paalberg mérite forcément d’être surveillée. L’ASSE dispose déjà de plusieurs solutions offensives, mais l’émergence de l’Estonien pourrait offrir une alternative supplémentaire à Ian Cathro sans nécessairement passer par le marché des transferts.

Pour l’instant, le jeune attaquant garde les pieds sur terre. Conscient que ses concurrents répondent présent et que les Verts occupent le haut du classement, il refuse de brûler les étapes. Son objectif est clair : poursuivre sa progression avec la réserve, convaincre son entraîneur à l’entraînement et saisir sa chance lorsqu’elle se présentera.

De là à imaginer Paalberg devenir le futur numéro 9 de l’ASSE ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. Mais une chose est certaine : Ian Cathro croit en son potentiel et semble déterminé à exploiter ses qualités. Une excellente nouvelle pour les Verts, qui pourraient bien tenir une nouvelle arme offensive inattendue pour la deuxième partie de saison !