Selon Cyril Hanouna, Kylian Mbappé aurait une relation bien plus compliquée avec Zinédine Zidane qu’avec Didier Deschamps. Une nouvelle indiscrétion qui relance les rumeurs de tensions chez les Bleus.

La relation entre Kylian Mbappé et Zinédine Zidane serait-elle plus compliquée qu’il n’y paraît ? Cyril Hanouna en est visiblement convaincu. Jeudi, dans son émission Tout Beau Tout N9uf, diffusée sur W9, l’animateur a livré une nouvelle information concernant les rapports entre le capitaine de l’équipe de France et son sélectionneur.

Et cette fois, il affirme tenir ses renseignements de l’entourage le plus proche de l’attaquant du Real Madrid. Selon ses sources, Kylian Mbappé aurait davantage apprécié sa relation avec Didier Deschamps qu’avec le champion du monde 1998. « L’entourage très, très proche de Kylian Mbappé (…) aurait discuté avec un journaliste et aurait avoué que Kylian Mbappé s’entendait mieux avec Didier Deschamps qu’avec Zinédine Zidane », a expliqué Cyril Hanouna sur le plateau de TBT9.

L’animateur a même insisté sur les difficultés supposées entre les deux hommes : « C’était beaucoup plus compliqué avec Zinédine Zidane qu’avec Didier Deschamps. » Il assure également que ces informations pourraient être révélées prochainement dans la presse.

Mbappé aurait-il la nostalgie de Didier Deschamps ?

Cette nouvelle sortie intervient alors que Cyril Hanouna évoque depuis plusieurs jours un climat tendu autour de Kylian Mbappé en équipe de France. Lors du dernier rassemblement des Bleus, l’animateur avait déjà avancé que les rapports entre l’attaquant et Zinédine Zidane étaient difficiles, notamment après le forfait du Madrilène face à l’Italie.

Il avait également évoqué de supposées tensions avec certains coéquipiers et un malaise au sein du vestiaire tricolore. Des affirmations particulièrement sensibles, qui n’ont toutefois pas été corroborées publiquement.

Le feuilleton entre les deux figures majeures du football français est donc loin d’avoir livré tous ses secrets. Et si les propos de l’animateur se vérifiaient, la relation entre le capitaine des Bleus et son nouveau sélectionneur pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus scrutés de l’équipe de France.