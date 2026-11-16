PSG : un but avec les bleus qui pourrait coûter très cher au mercato

Déjà dans le viseur du PSG, Éli Junior Kroupi vient de faire grimper sa cote en équipe de France ! Buteur face à la Turquie (2-1) dimanche soir, le jeune attaquant de Bournemouth a impressionné pour sa deuxième sélection sous les ordres de Zinédine Zidane. Actuellement valorisé à 70 millions d’euros, l’ancien Lorientais pourrait voir son prix s’envoler dans les prochains mois. Une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui rêve toujours de le recruter !

Le Paris Saint-Germain ferait bien de ne pas trop attendre dans le dossier Éli Junior Kroupi. À seulement 20 ans, l’attaquant français confirme tout son potentiel et attire déjà les convoitises des plus grandes écuries européennes. Et sa dernière prestation sous le maillot tricolore ne risque pas de calmer les ardeurs de ses prétendants.

Dimanche soir, face à la Turquie, Kroupi a parfaitement saisi sa chance. Appelé par Zinédine Zidane pour remplacer Marcus Thuram, forfait, le joueur de Bournemouth a disputé son deuxième match avec les Bleus après une première apparition contre l’Italie.

Entré à la 63e minute à la place de Bradley Barcola, le jeune attaquant n’a eu besoin que de 17 minutes pour trouver le chemin des filets. Parfaitement servi par Rayan Cherki, il a inscrit son premier but en sélection à la 80e minute, contribuant au succès français (2-1).

Une performance remarquée, d’autant que Kroupi a également affiché une belle complicité avec Kylian Mbappé, multipliant les déplacements et les combinaisons offensives.

Le PSG veut Kroupi, mais son prix pourrait dépasser les 100 M€ !

Cette montée en puissance n’est évidemment pas passée inaperçue du côté du PSG. Depuis plusieurs mois, Luis Campos et la direction parisienne suivent attentivement la progression de l’ancien attaquant du FC Lorient.

Selon les informations de la presse britannique, notamment du Mirror, relayées début novembre par Foot Mercato, le PSG fait partie des clubs intéressés par Kroupi, au même titre qu’Arsenal et le Bayern Munich.

Mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué sur le plan financier.

Actuellement estimé à 70 millions d’euros sur le marché des transferts, Éli Junior Kroupi pourrait rapidement voir sa valeur grimper s’il confirme ses performances en Premier League et en équipe de France.

D’autant que Bournemouth n’a aucune intention de brader sa pépite, sous contrat jusqu’en juin 2030. Les dirigeants anglais avaient déjà placé la barre autour des 100 millions d’euros lors du dernier mercato estival.

Et la concurrence ne cesse de s’intensifier. Tottenham serait également entré dans la course, tandis que les Cherries réclameraient désormais entre 80 et 85 millions de livres, soit environ 92 à 98 millions d’euros, selon les dernières indiscrétions.

Autrement dit, le PSG pourrait devoir débourser bien davantage que les 70 millions d’euros correspondant à l’estimation actuelle du joueur. Et si Kroupi continue de briller avec les Bleus, la facture pourrait encore s’alourdir.

Kroupi séduit Zidane, le PSG risque de le regretter !

Au-delà de son but, c’est surtout la personnalité du jeune attaquant qui a marqué les esprits dimanche soir.

Revenu récemment d’une blessure au pied qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Kroupi n’a montré aucun complexe pour ses premiers pas au plus haut niveau international.

« Avec l’équipe qu’on a, tu ne peux qu’être bon », a-t-il confié au micro de TF1 après la rencontre, particulièrement ému par son premier but sous le maillot tricolore.

Une réussite qui pourrait également bouleverser la hiérarchie offensive de Zinédine Zidane. Alors que Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta et Hugo Ekitiké sont notamment en concurrence pour accompagner Kylian Mbappé, Kroupi vient d’envoyer un message fort au sélectionneur.

Pour Paris, la question devient donc de plus en plus pressante. Luis Enrique pourrait avoir besoin de renforts offensifs dès janvier, alors que les blessures ont fragilisé son secteur d’attaque depuis le début de la saison.

Le profil de Kroupi, capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, correspondrait à cette recherche de polyvalence. Mais Bournemouth entend conserver son jeune talent et ne semble pas disposé à ouvrir la porte à un départ hivernal.

Le PSG pourrait donc se retrouver face à un sacré dilemme : tenter une offensive coûteuse dès que possible ou attendre l’été prochain, au risque de voir le prix de Kroupi s’envoler encore davantage.

Une chose est sûre : avec un premier but en équipe de France à seulement 20 ans et plusieurs géants européens à ses trousses, Éli Junior Kroupi est en train de changer de dimension. Et Paris pourrait bien regretter de ne pas avoir bouclé ce dossier plus tôt !