PSG : Le futur maillot Jordan réserve un hommage très parisien

Le maillot extérieur du PSG pour la saison 2027-2028 aurait déjà fuité, huit mois avant sa sortie annoncée. Jordan aurait choisi un design beige et gris tourné vers les banlieues parisiennes, avec un détail géographique qui ne devrait pas passer inaperçu.

Un maillot inspiré du béton des quartiers populaires

Alors que la saison 2026-2027 est encore loin d’avoir livré son verdict, le PSG voit déjà l’une de ses futures tenues apparaître sur les réseaux sociaux. Selon la fuite relayée par Actu Foot, le prochain maillot extérieur parisien serait signé Jordan et rendrait hommage aux banlieues de la capitale.

La tunique mélangerait principalement le beige et le gris, deux couleurs choisies pour rappeler le béton des quartiers populaires. Un parti pris sobre, assez éloigné des couleurs historiques du club, mais directement lié à l’identité que l’équipementier souhaiterait donner à cette tenue.

Le maillot extérieur du PSG pour la saison 2027-2028 aurait fuité. Signé Jordan, son design beige et gris rendrait hommage aux banlieues parisiennes. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2121546979796722104

Paris absent de la carte de l’Île-de-France

Le principal détail de ce maillot se trouverait dans son motif. Celui-ci reproduirait une carte de l’Île-de-France, mais sans Paris intra-muros. Le choix placerait ainsi les départements de la petite et de la grande couronne au centre du projet, plutôt que la capitale elle-même.

L’intention serait de saluer les banlieues parisiennes, présentées comme de véritables viviers de talents du football mondial. Le PSG et Jordan miseraient donc sur un symbole territorial fort pour raconter le lien entre le club et son environnement. Paris a déjà eu recours à des créations porteuses d’un message particulier, notamment avec une précédente tunique pensée comme un hommage.

Une sortie annoncée pour juillet 2027

Ce maillot extérieur ne devrait pas être commercialisé avant juillet 2027. À ce stade, ni le PSG ni Jordan n’ont officialisé son design. Les couleurs, les motifs et certains détails peuvent donc encore évoluer d’ici à sa présentation définitive.

Ce n’est pas la première fois qu’une future tenue parisienne apparaît bien avant son lancement. Une autre fuite concernant un maillot extérieur du PSG avait déjà devancé la communication officielle du club. Cette fois, l’avance est particulièrement importante puisque la tenue concerne la saison prochaine et ne serait dévoilée que dans plusieurs mois.

Jordan préparerait une identité bien distincte

En privilégiant une palette minérale et une carte régionale, Jordan chercherait à offrir au maillot extérieur une identité immédiatement reconnaissable. L’absence de Paris intra-muros donne surtout tout son sens au concept annoncé : mettre en lumière les territoires qui entourent la capitale et leur place dans le football.

Il faudra désormais attendre la confirmation du PSG pour connaître le rendu final de cette tunique et vérifier si le motif aperçu dans cette fuite sera bien conservé lors de sa sortie à l’été 2027.