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PSG Mercato : après Dembélé et Kvaratskhelia, une autre star du vestiaire pourrait prolonger !

Par William Tertrin2 min de lecture

Alors que le PSG avance sur les prolongations d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, un autre cadre historique du vestiaire parisien pourrait lui aussi poursuivre l’aventure dans la capitale.

Le PSG prépare déjà l’avenir. Alors que plusieurs joueurs importants de l’effectif pourraient prolonger leur aventure dans la capitale, les dirigeants parisiens travaillent sur plusieurs dossiers en parallèle, avec notamment celui de Marquinhos.

Selon les informations de Benjamin Quarez, journaliste au Parisien, le PSG réfléchit à proposer un nouveau contrat à son capitaine. Des premiers échanges ont déjà eu lieu avec son entourage ces dernières semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur brésilien de 32 ans conserve une place importante dans le projet parisien, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Les discussions n’en sont toutefois qu’à leurs prémices.

Dembélé et Kvaratskhelia vers une prolongation

En parallèle, deux dossiers offensifs avancent favorablement. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia se dirigent vers une prolongation avec le PSG. Le cas du Ballon d’Or français serait particulièrement avancé, avec un nouveau contrat envisagé jusqu’en 2030. Pour l’international géorgien, les discussions progressent également et un engagement jusqu’en 2031 est évoqué.

Enfin, le club de la capitale souhaite également miser sur sa jeunesse. Quentin Ndjantou fait partie des joueurs que le PSG entend conserver sur le long terme. D’après les informations de RMC Sport, relayées par plusieurs médias, des discussions sont en cours pour une prolongation jusqu’en 2031.

Le milieu offensif de 19 ans, déjà apparu avec l’équipe première, représente un élément prometteur de la formation parisienne. Entre la volonté de conserver ses cadres, de prolonger ses stars offensives et de protéger ses jeunes talents, le PSG poursuit un objectif clair : inscrire son projet sportif dans la durée.

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