PSG : le nouveau verdict de Cabella dans le duel Safonov-Chevalier

La hiérarchie des gardiens du PSG continue de faire parler. Ancien coéquipier de Matvey Safonov à Krasnodar et proche de Lucas Chevalier, Rémy Cabella livre un avis forcément partagé sur la situation des deux Parisiens.

Safonov a renversé la hiérarchie au PSG

Recruté pour devenir le numéro un du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier a vu sa situation se compliquer avec la montée en puissance de Matvey Safonov. L’ancien gardien du LOSC a perdu sa place de titulaire au profit de l’international russe la saison dernière, au terme d’un changement de hiérarchie qui n’est pas passé inaperçu.

Cette concurrence s’inscrit dans la durée. Safonov avait déjà clairement affiché ses ambitions sous le maillot parisien, sans cacher son souhait d’obtenir davantage de temps de jeu. Le Russe a finalement profité des opportunités accordées pour prendre l’avantage sur son concurrent français.

Cabella impressionné par son ancien coéquipier

Rémy Cabella connaît particulièrement bien Safonov, qu’il a côtoyé lorsqu’il évoluait à Krasnodar. Interrogé au micro de Canal+, l’ancien Montpelliérain a salué les qualités et le profil atypique du gardien parisien, comme le rapporte également Foot Mercato.

« Je l’ai toujours dit qu’il était trop fort. Il avait son style à lui, comme les gardiens de handball dans ses sorties », a expliqué Cabella. Le milieu offensif appelle d’ailleurs son ancien partenaire « Mota » et révèle avoir conservé le contact avec lui depuis son arrivée en France.

Ibrahim Maza : voici pourquoi le PSG a claqué la porte. Détails sur ce dossier mercato parisien. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2119702327645118585

Une pensée pour Lucas Chevalier

La réussite de Safonov place toutefois Cabella dans une position délicate. S’il se réjouit de voir son ancien coéquipier s’imposer, le Français est également proche de Chevalier. « Ça me fait de la peine pour Lucas, mais je suis aussi content pour Mota », a-t-il reconnu, sans chercher à choisir un camp.

Cabella a aussi raconté ses échanges avec le Russe au moment de sa signature au PSG. « J’étais heureux qu’il vienne en France parce que c’est bizarre de voir un Russe en France, et même à l’étranger. On s’était envoyé quelques messages et on avait joué aux jeux vidéo ensemble aussi, parce que je suis un geek. »

Chevalier doit désormais inverser la tendance

Le témoignage de Cabella confirme surtout que les performances de Safonov ne constituent pas une surprise pour ceux qui l’ont connu en Russie. Son style peu conventionnel et son efficacité lui ont permis de bousculer la hiérarchie parisienne, tandis que Chevalier traverse une période plus délicate.

L’ancien Lillois doit maintenant profiter de chaque occasion pour reprendre du terrain. Dans un poste où la confiance et la continuité sont essentielles, le duel reste suivi de près, même si Safonov a pris une longueur d’avance.