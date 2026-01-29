Un proche de Lucas Chevalier a confié que le gardien du PSG ne contestait pas sa mise sur le banc au profit de Matvei Safonov. La résignation transpire de son propos.

Depuis la défaite du PSG à Lisbonne face au Sporting (1-2) il y a neuf jours, il ne faisait guère de doutes que Lucas Chevalier retournerait sur le banc quand Matvei Safonov serait rétabli de sa fracture à une main. L’ancien Lillois n’a pas été décisif sur les deux seules actions des Lions, alors que son équipe a archi-dominé les débats. Conséquence : une défaite inattendue et franchement pas méritée vu la mainmise parisienne sur la partie. Encore titulaire à Auxerre (1-0), Chevalier a été relégué sur le banc hier soir par Luis Enrique pour la réception de Newcastle (1-1).

« De toute façon, il n’a pas le choix ! »

Et vu la confidence qu’a fait un proche de Chevalier à L’Equipe, on a bien l’impression que le gardien nordiste est résigné… « Comment il le prend, comment il ne le prend pas, de toute façon, il n’a pas le choix ! L’exigence est très élevée dans des clubs comme celui-là, il n’y a pas de temps. Il faut être au top tout de suite sinon ça tourne. On verra s’il aura de nouveau l’opportunité de se montrer ». Les prestations de Safonov à chaque fois qu’il a été titulaire ont été impeccables. Le Russe, en plus de donner l’impression de ne pas ressentir la pression, a su se montrer décisif à chaque fois. Pas sûr, donc, que Chevalier ait une autre occasion de se montrer.

Pour l’ancien Lillois, cette première saison dans la capitale aura été pénible à plus d’un titre. Elle devait être celle de la confirmation de ses énormes qualités, elle sera finalement la preuve que l’expérience est vitale pour jouer dans certains clubs.