À LA UNE DU 29 JAN 2026
[14:00]PSG : grosses annonces sur les mercatos à venir et le stade
[13:44]OM : un joueur accusé de surjouer la déception devant les médias après Bruges !
[13:15]ASSE Mercato : une piste défensive du LOSC approchée
[13:00]PSG : Chevalier résigné face à Safonov ?
[12:42]RC Lens : Digard (HAC) complètement fan des super-héros de Pierre Sage
[12:21]FC Nantes : les premiers mots de Guilbert, Kantari annonce 4 bonnes nouvelles
[12:00]ASSE Mercato : un nouveau buteur pour les Verts ! 
[11:30]Revue de presse : le PSG va prêter un jeune, le LOSC veut se relancer
[10:55]Real Madrid : un ex-coach de Mbappé au PSG pour succéder à Arbeloa ?
[10:39]OM : Domenech se moque ouvertement de De Zerbi
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Chevalier résigné face à Safonov ?

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 13:00
💬 Commenter
Lucas Chevalier à l'échauffement avec Matvei Safonov derrière lui.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un proche de Lucas Chevalier a confié que le gardien du PSG ne contestait pas sa mise sur le banc au profit de Matvei Safonov. La résignation transpire de son propos.

Depuis la défaite du PSG à Lisbonne face au Sporting (1-2) il y a neuf jours, il ne faisait guère de doutes que Lucas Chevalier retournerait sur le banc quand Matvei Safonov serait rétabli de sa fracture à une main. L’ancien Lillois n’a pas été décisif sur les deux seules actions des Lions, alors que son équipe a archi-dominé les débats. Conséquence : une défaite inattendue et franchement pas méritée vu la mainmise parisienne sur la partie. Encore titulaire à Auxerre (1-0), Chevalier a été relégué sur le banc hier soir par Luis Enrique pour la réception de Newcastle (1-1).

« De toute façon, il n’a pas le choix ! »

Et vu la confidence qu’a fait un proche de Chevalier à L’Equipe, on a bien l’impression que le gardien nordiste est résigné… « Comment il le prend, comment il ne le prend pas, de toute façon, il n’a pas le choix ! L’exigence est très élevée dans des clubs comme celui-là, il n’y a pas de temps. Il faut être au top tout de suite sinon ça tourne. On verra s’il aura de nouveau l’opportunité de se montrer ». Les prestations de Safonov à chaque fois qu’il a été titulaire ont été impeccables. Le Russe, en plus de donner l’impression de ne pas ressentir la pression, a su se montrer décisif à chaque fois. Pas sûr, donc, que Chevalier ait une autre occasion de se montrer.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pour l’ancien Lillois, cette première saison dans la capitale aura été pénible à plus d’un titre. Elle devait être celle de la confirmation de ses énormes qualités, elle sera finalement la preuve que l’expérience est vitale pour jouer dans certains clubs.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot