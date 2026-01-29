Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

PSG : Zague va être prêté en Belgique

RMC annonce que le PSG va prêter un jeune joueur à son nouveau club satellite : « Yoram Zague va signer à Eupen après l’arrêt de son prêt au FC Copenhague. Le Titi va être prêté jusqu’à la fin de la saison au club récemment racheté par QSI. L’arrière droit est attendu en Belgique aujourd’hui », a écrit Fabrice Hawkins sur X.

AS Monaco : Newcastle ou Paris, Pocognoli s’en fiche !

Interrogé hier soir, après le nul sur la Juventus (0-0), sur son futur adversaire en play-offs, qui sera Newcastle ou le PSG, Sébastien Pocognoli a juré ne pas avoir de préférence : « Je n’en ai aucune, car j’ai rencontré Newcastle avec l’Union Saint-Gilloise en début de campagne de Ligue des champions, et nous avons déjà rencontré le Paris Saint-Germain cette saison. Ce serait une sorte de « derby français », mais on verra. En tout cas, nous avons atteint l’objectif fixé, donc si on peut aller un peu plus loin, on le fera, mais ça dépendra encore une fois de l’instant T et qui sera présent, disponible et de la dynamique que l’on aura d’ici là. Il y a Rennes, Strasbourg en Coupe de France et un derby contre Nice qui arrivent, donc beaucoup de matchs importants arrivent avant ce barrage. Il faudra voir si on arrive à accumuler de la confiance ou pas ».

OGC Nice : Moffi à Porto, c’est fait

Désireux de quitter l’OGC Nice après l’altercation avec des ultras en fin d’année dernière, Terem Moffi a été prêté au FC Porto. Une option d’achat de 8 M€ a été placée dans son contrat avec le leader du championnat lusitanien.

SCO d’Angers : précisions sur le départ d’Allevinah et l’arrivée de Koyalipou

Sur X, Mohamed Toubache-Ter a confirmé l’arrivée de Goduine Koyalipou et le départ de Jim Allevinah à Kasimpasa (Turquie) : « Jim Allevinah, c’est un prêt sec de 4 mois ! Comme évoqué par Thomas Doucet, Goduine Koyalipou arrive en prêt de Lens ! Jérémy Le Douaron (Palerme) était la priorité en attaque mais ça ne se fera pas. Mercato terminé du côté d’Angers dans le sens des arrivées ».

LOSC : petite chambrée à Pierre-Mauroy

Il devrait y avoir environ 25.000 supporters lillois ce soir pour la réception de Fribourg. Une faible chambrée qui s’explique par les mauvais résultats actuels. En cas de mauvais résultat, le LOSC pourrait non seulement être éliminé de l’Europa League mais, en plus, s’enfoncer encore plus durement dans la crise avec ce qui serait une sixième défaite consécutive.

FC Lorient : Pantaloni va bien prolonger

Il y a quelque temps, Olivier Pantaloni avait expliqué n’avoir aucune nouvelle de ses dirigeants pour une prolongation, ce qui n’est pas bon signe vu qu’il sera en fin de contrat en juin. Mais L’Equipe explique que ce contre-temps est dû au rachat du FCL par le groupe américain Black Bight Football Club et que Pantaloni devrait bien être prolongé, en récompense de son excellent travail.