Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !

Accroché par Newcastle, le PSG, tenant du titre, devra passer par les barrages pour poursuivre son aventure en Ligue des champions. Tout comme l’AS Monaco. C’est en revanche terminé pour l’OM, étrillé à Bruges (0-3) et devancé sur le fil par Benfica, qui a battu le Real Madrid (4-2).

Alors que l’AS Monaco et la Juventus Turin ont, sans grande surprise, partagé les points (0-0), ce qui leur garantissait une place en barrages, le PSG et l’OM ont rejoint le club du Rocher et joueront eux aussi les barrages de la Ligue des champions. Accroché au Parc par Newcastle (1-1), le tenant du titre échoue aux portes du Top 8.

Kvara blessé, l’OM humilié

Le PSG, avec Safonov dans les burs à la place de Chevalier, a passé une sale soirée puisque Dembélé a raté un penalty en tout début de partie et que Kvara est sorti sur blessure. C’est Vitinha qui a inscrit le but parisien.

De son côté, l’OM a pris l’eau à Bruges (0-3). Mais le bourreau des Marseillais est gardien de but, il est Ukrainien et joue à Benfica. C’est en effet grâce à un but dans le temps additionnel inscrit par Trubin que Benfica a battu le Real Madrid (4-2) et arraché sa place dans le Top 24, avec un but de plus que l’OM à la différence de buts ! Rageant pour l’équipe de De Zerbi. Mais en ayant sombré de la sorte à Bruges, qui lui est passé devant et jouera les barrages, l’OM méritait-il mieux ?