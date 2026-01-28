À LA UNE DU 29 JAN 2026
[00:13]OM : De Zerbi demande pardon après l’élimination en Ligue des Champions
[00:00]PSG : Neves et Mendes chaperonnent deux pures bombes de la Fashion Week à Paris
[23:58]Ligue des champions : le FC Barcelone sort le grand jeu, le Real Madrid sombre malgré Mbappé
[23:34]OM : une élimination qui fera date, le but fou de Trubin en vidéo
[23:12]Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !
[22:35]Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !
[22:20]FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !
[22:05]Real Madrid : Mbappé marque et s’offre un nouveau record
[22:00]ASSE : Horneland a essoré ses joueurs, la Ligue 1 l’a déjà condamné ! 
[21:30]ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !
Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !

Par Laurent Hess - 28 Jan 2026, 23:12
💬 Commenter
Accroché par Newcastle, le PSG, tenant du titre, devra passer par les barrages pour poursuivre son aventure en Ligue des champions. Tout comme l’AS Monaco. C’est en revanche terminé pour l’OM, étrillé à Bruges (0-3) et devancé sur le fil par Benfica, qui a battu le Real Madrid (4-2).

Alors que l’AS Monaco et la Juventus Turin ont, sans grande surprise, partagé les points (0-0), ce qui leur garantissait une place en barrages, le PSG et l’OM ont rejoint le club du Rocher et joueront eux aussi les barrages de la Ligue des champions. Accroché au Parc par Newcastle (1-1), le tenant du titre échoue aux portes du Top 8.

Kvara blessé, l’OM humilié

Le PSG, avec Safonov dans les burs à la place de Chevalier, a passé une sale soirée puisque Dembélé a raté un penalty en tout début de partie et que Kvara est sorti sur blessure. C’est Vitinha qui a inscrit le but parisien.

De son côté, l’OM a pris l’eau à Bruges (0-3). Mais le bourreau des Marseillais est gardien de but, il est Ukrainien et joue à Benfica. C’est en effet grâce à un but dans le temps additionnel inscrit par Trubin que Benfica a battu le Real Madrid (4-2) et arraché sa place dans le Top 24, avec un but de plus que l’OM à la différence de buts ! Rageant pour l’équipe de De Zerbi. Mais en ayant sombré de la sorte à Bruges, qui lui est passé devant et jouera les barrages, l’OM méritait-il mieux ?

