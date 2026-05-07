RC Lens : le groupe face au FC Nantes avec une surprise qui va régaler les supporters

Le groupe du RC Lens pour affronter le FC Nantes.
Ce vendredi à 20h45, le RC Lens affronte le FC Nantes dans le but de valider officiellement sa 2e place et son retour en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Pierre Sage est privé de nombreux joueurs : Gurtner, Gradit, Thauvin et Saint-Maximin sont forfaits, tandis que Abdulhamid, Thomasson et Sangaré sont suspendus. Le coach lensois a donc décidé d’appeler plusieurs jeunes à la rescousse, tels que Celik, Antonio, Sylla, Bermont, mais également le prometteur Mezian Mesloub (16 ans), fils de Walid et déjà repéré par de nombreux supporters qui sont sans doute très heureux de cette nouvelle.
Le groupe du RC Lens
Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Čelik, Baidoo, Udol, Sarr, Ganiou, Masuaku, Antonio – Bulatovic, Sylla, Haidara, Bermont – Sotoca, Édouard, Sima, Saïd, Fofana, Mesloub.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #RCLFCN 🔴🟡— Racing Club de Lens (@RCLens) May 7, 2026
Voici les 2⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 convoqués par le coach Pierre Sage pour la réception du @FCNantes, demain (20h45).
⚒️ 8 joueurs #MadeInGaillette présents, dont Mezian Mesloub, appelé pour la première fois.#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/d9ZAqOk99l