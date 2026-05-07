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FRANCE

RC Lens : le groupe face au FC Nantes avec une surprise qui va régaler les supporters

Par William Tertrin - 7 Mai 2026, 18:44
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Pierre Sage

Le groupe du RC Lens pour affronter le FC Nantes.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens affronte le FC Nantes dans le but de valider officiellement sa 2e place et son retour en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Pierre Sage est privé de nombreux joueurs : Gurtner, Gradit, Thauvin et Saint-Maximin sont forfaits, tandis que Abdulhamid, Thomasson et Sangaré sont suspendus. Le coach lensois a donc décidé d’appeler plusieurs jeunes à la rescousse, tels que Celik, Antonio, Sylla, Bermont, mais également le prometteur Mezian Mesloub (16 ans), fils de Walid et déjà repéré par de nombreux supporters qui sont sans doute très heureux de cette nouvelle.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Čelik, Baidoo, Udol, Sarr, Ganiou, Masuaku, Antonio – Bulatovic, Sylla, Haidara, Bermont – Sotoca, Édouard, Sima, Saïd, Fofana, Mesloub.

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