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PSG Mercato : un gardien à 40 M€ relance le dossier Safonov !

Par Louis Chrestian2 min de lecture
PSG Mercato : un gardien à 40 M€ relance le dossier Safonov !

Le PSG garde un œil attentif sur le marché des gardiens malgré la confiance affichée par Luis Enrique envers Matvey Safonov. Le club de la capitale aurait pris plusieurs fois des renseignements sur Gregor Kobel, le portier suisse du Borussia Dortmund, dont l’avenir reste toutefois lié aux discussions engagées avec le club allemand.

Le PSG s’est renseigné sur Gregor Kobel

Le poste de gardien pourrait de nouveau animer le prochain Mercato du PSG. D’après les informations de Sport Bild, relayées par Foot Mercato, les dirigeants parisiens s’intéressent à Gregor Kobel. Ils auraient même pris des renseignements à plusieurs reprises auprès du joueur de 28 ans et de son entourage.

International suisse, Kobel est aujourd’hui installé dans la cage du Borussia Dortmund. Son profil et son expérience au plus haut niveau européen ont visiblement retenu l’attention du PSG, qui n’aurait cependant encore formulé aucune offre. À ce stade, il s’agit donc d’une prise d’informations et non d’une offensive concrète.

Dortmund veut prolonger son gardien

Le dossier ne s’annonce pas simple pour Paris. Sous contrat jusqu’en 2028, Gregor Kobel discute actuellement d’une prolongation avec le Borussia Dortmund. Le portier serait, pour l’heure, plutôt favorable à l’idée de poursuivre son aventure en Bundesliga. Une tendance qui place le club allemand en position de force.

Sa valeur marchande est estimée à 40 millions d’euros, un montant conséquent pour un gardien. Une éventuelle prolongation pourrait encore compliquer les plans parisiens, que ce soit en fermant la porte à un départ ou en faisant grimper le prix réclamé par Dortmund. Le PSG semble donc surtout préparer le terrain et étudier ses possibilités.

Une nouvelle concurrence pour Safonov ?

Cet intérêt intervient alors que Matvey Safonov ne ferait pas totalement l’unanimité, même si Luis Enrique continue de lui accorder sa confiance. Le gardien russe a toujours affiché clairement son ambition de s’imposer au PSG, mais la veille parisienne sur Kobel remet forcément la hiérarchie du poste au centre des discussions.

Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique n’a jamais hésité à entretenir la concurrence entre ses portiers. Le technicien espagnol avait déjà surpris avec un changement important envisagé dans sa cage. L’intérêt pour Kobel s’inscrit dans cette logique de concurrence permanente.

Paris reste encore loin d’un accord

Pour autant, aucune décision ne semble avoir été prise par la direction parisienne. Kobel négocie avec Dortmund et privilégierait actuellement une prolongation, tandis que le PSG n’a fait que se renseigner. Le dossier reste donc à un stade préliminaire, même si les démarches répétées de Paris montrent que le profil du Suisse est suivi avec attention.

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