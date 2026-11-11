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Équipe de France : forfait, Maxence Lacroix régale 50 jeunes !

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
Équipe de France : forfait, Maxence Lacroix régale 50 jeunes !

Contraint de renoncer au rassemblement des Bleus, Maxence Lacroix sera tout de même présent à sa manière autour de France-Turquie. Le défenseur de Chelsea a décidé d’offrir une soirée complète à 50 jeunes de sa région.

Lacroix prend tout en charge

Forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, Maxence Lacroix ne pourra pas participer à la rencontre face à la Turquie, programmée le 15 novembre à Bordeaux. Son absence sportive ne l’empêchera toutefois pas de contribuer à l’événement en réalisant un geste généreux.

Le défenseur de Chelsea a invité 50 jeunes de sa région à assister à cette affiche des Bleus. Il ne s’est pas contenté d’acheter les places puisque le trajet en bus sera également intégralement pris en charge. Une initiative qui permettra au groupe de vivre cette soirée sans avoir à se soucier de son organisation ou de son coût.

Une soirée avec les Bleus à Bordeaux

Les 50 jeunes concernés prendront donc la direction de Bordeaux pour suivre la rencontre entre la France et la Turquie. Au-delà du match, ils pourront découvrir l’environnement d’une affiche internationale et encourager les Tricolores depuis les tribunes.

Ce geste prend un relief particulier puisque Maxence Lacroix devait lui-même être concerné par ce rassemblement avant de déclarer forfait. Le défenseur français transforme ainsi une déception personnelle en une belle opportunité pour des jeunes de sa région. Le tout à quelques jours seulement du rendez-vous.

Déjà un geste pour son village d’Ajat

Ce n’est pas la première fois que Maxence Lacroix affiche son attachement à ses origines. Lors de la Coupe du monde, il avait déjà offert des pizzas aux habitants d’Ajat, son village d’origine situé en Dordogne.

Cette fois, l’opération change d’échelle avec 50 invitations et un déplacement collectif jusqu’à Bordeaux. La prise en charge du transport témoigne également d’une volonté d’aller au bout de la démarche, alors que la logistique aurait pu représenter un frein pour certains participants.

Un forfait compensé loin du terrain

Maxence Lacroix aurait forcément préféré accompagner les Bleus sur la pelouse. Son forfait ne l’empêche pas de rester proche de la sélection et de partager ce rendez-vous avec de jeunes supporters. Sans pouvoir défendre le maillot tricolore contre la Turquie, le joueur de Chelsea laissera donc une trace différente autour de cette rencontre.

Les jeunes invités assisteront au match le 15 novembre, tandis que le défenseur prolonge un lien déjà fort avec la Dordogne et son village d’Ajat.

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