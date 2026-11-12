PSG Mercato : retournement de situation pour Ibrahim Maza ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Pas loin d’être enterré ces derniers jours, le dossier Ibrahim Maza (Leverkusen, 20 ans) a repris vue du côté du PSG en vue du prochain mercato hivernal.

Ces derniers jours, le nom d’Ibrahim Maza a beaucoup circulé dans l’actualité du mercato du PSG. À 20 ans, le joueur du Bayer Leverkusen représente un profil particulièrement intéressant pour plusieurs grandes formations européennes.

Le dossier Maza pas encore enterré au PSG

Fin octobre, Sky Sport Allemagne évoquait même un intérêt concret du PSG en vue du mercato hivernal. Mais le dossier a rapidement pris une autre tournure. Le 9 novembre, plusieurs médias ont annoncé que Luis Campos avait décidé de refermer la piste après une initiative de l’entourage du joueur et du Bayer Leverkusen, qui auraient sollicité Paris par l’intermédiaire de l’agence Stellar pour vérifier son intérêt. Contrairement à ce qui a été annoncé, PSG Inside Actus affirme que Paris n’aurait donc pas catégoriquement refusé Ibrahim Maza : la position du club serait avant tout liée à sa méthode de travail.

Le PSG aurait simplement fait savoir qu’il n’était pas question d’entamer des discussions avec le joueur ou ses représentants tant qu’aucun accord préalable n’aurait été trouvé avec le Bayer Leverkusen. Une manière de procéder qui traduit la volonté parisienne de respecter son interlocuteur allemand. Pour Luis Campos, il n’est pas question de contourner le club propriétaire du joueur ni de discuter des conditions personnelles d’un éventuel transfert sans avoir obtenu au préalable son feu vert. Le dossier ne serait donc pas nécessairement fermé pour des raisons sportives. La question serait davantage celle du cadre dans lequel les échanges doivent se dérouler.

Pas la priorité de Luis Campos

Cela ne signifie pas pour autant que le milieu offensif algérien est proche du PSG. Le club de la capitale travaille sur plusieurs dossiers et ne souhaite pas se précipiter lors du prochain mercato hivernal. Comme évoqué précédemment, Ibrahim Maza ne serait pas la priorité absolue de Luis Campos. Paris aurait identifié une autre piste considérée comme prioritaire avant celle menant au joueur de Leverkusen. La direction parisienne continue donc d’étudier différentes possibilités pour renforcer son effectif. Maza reste un profil susceptible d’intéresser les décideurs, mais son éventuelle arrivée dépendrait de plusieurs paramètres, à commencer par la position du Bayer.

Le club allemand dispose d’ailleurs d’une position contractuelle confortable. Ibrahim Maza est lié au Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2030 et la direction souhaite même prolonger son engagement pour sécuriser son avenir. Les Allemands n’ont pas l’intention de faciliter son départ dès cet hiver. Le PSG devra donc composer avec les exigences de Leverkusen s’il souhaite réellement avancer sur cette piste. Pour l’heure, aucune négociation aboutie ni offre officielle n’est annoncée.