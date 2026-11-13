PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Dembélé ! 

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Ousmane Dembélé (29 ans), blessé, devrait prolonger son contrat d’ici peu au PSG.

Le dossier Ousmane Dembélé semble enfin toucher à son but au PSG. Selon l’insider Djamel, bien informé sur les coulisses du club de la capitale, le joueur de 29 ans et la direction parisienne ont trouvé un accord de principe pour prolonger le contrat de l’international français.

Un accord de principe entre Dembélé et le PSG

Sur ses réseaux sociaux, il a annoncé la nouvelle sans ambiguïté : « Ousmane Dembélé et le PSG, l’aventure continue ! Un accord de principe a été trouvé pour prolonger l’international français. Une issue logique tant le joueur et le club souhaitaient poursuivre ensemble. »

Une information particulièrement importante pour le PSG, qui entend conserver l’un des éléments majeurs de son projet sportif. D’après l’insider, les deux parties étaient désireuses de continuer ensemble. Il ne resterait donc plus qu’à finaliser les derniers éléments avant une officialisation.

Une prolongation au PSG jusqu’en 2030 ?

Cette tendance s’inscrit dans la continuité des informations publiées ces derniers jours. Le 6 novembre, plusieurs médias rapportaient déjà que les discussions entre le PSG et l’entourage de Dembélé progressaient favorablement. Une prolongation jusqu’en juin 2030 était notamment évoquée.

Le Parisien et l’AFP ont également fait état de négociations constructives, avec une volonté commune d’aboutir rapidement. Le nouveau contrat pourrait ainsi ajouter deux saisons au bail actuel de l’attaquant, qui court jusqu’en juin 2028.

Reste que l’accord de principe annoncé par Djamel ne constitue pas encore une signature officielle. L’insider précise d’ailleurs qu’aucune date n’a été fixée pour l’annonce du nouveau contrat. Autre élément marquant : cette avancée intervient alors que Dembélé est actuellement blessé. Son absence n’aurait donc pas remis en cause la volonté du PSG de sécuriser son avenir. Le club parisien souhaite continuer à s’appuyer sur son numéro 10, devenu l’un des visages de son projet sous Luis Enrique.