PSG : un nouveau riche de L1 défie le Qatar et convoite le Parc des Princes

Invité surprise du podium de Ligue 1 cette saison, le Paris FC veut poursuivre son ascension en chatouillant le PSG sur plusieurs fronts.

Le Paris FC ne veut plus seulement exister dans l’ombre du PSG. Invité surprise du podium de Ligue 1 cette saison, le club de la famille Arnault entend s’installer durablement parmi les acteurs qui comptent dans le football français. Et cette ambition se joue aussi en coulisses.

Antoine Arnault veut faire entendre une autre voix que celle du PSG

Depuis lundi 9 novembre, Antoine Arnault est officiellement président du Paris FC. Le représentant de la famille propriétaire a succédé à Pierre Ferracci, qui occupait cette fonction depuis de nombreuses années. Une transition qui doit permettre au club de franchir un nouveau cap, après son installation en Ligue 1 et une première saison réussie dans l’élite.

Mais le changement ne concerne pas uniquement le projet sportif. Selon L’Équipe, les rapports entre Antoine Arnault et Nasser Al-Khelaïfi se seraient particulièrement dégradés depuis la fin de la saison dernière. Les deux dirigeants ne partageraient plus la même vision sur plusieurs dossiers structurants pour le football français, notamment la réforme de sa gouvernance.

Antoine Arnault entend défendre une ligne indépendante de celle portée par le président du PSG et Vincent Labrune. Il aurait notamment pris directement contact avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, afin de faire entendre les intérêts du Paris FC.

Le dirigeant échange également avec Michel Denisot sur le fonctionnement des instances et les droits télévisés. Le message est clair : le Paris FC ne veut pas rester un simple nouvel arrivant dans le paysage de la Ligue 1. Avec les moyens de son actionnaire et une ambition grandissante, le club souhaite peser dans les débats et défendre ses propres intérêts, quitte à prendre ses distances avec le PSG.

« On traverserait la rue » : le Paris FC lorgne le Parc des Princes

C’est toutefois sur la question du stade que Pierre Ferracci a lâché la déclaration la plus marquante. Invité de l’After Foot sur RMC, l’ancien président du Paris FC a été interrogé sur l’hypothèse d’un départ du PSG du Parc des Princes. Sa réponse n’a laissé aucune ambiguïté sur les intentions du club en cas de départ du voisin.

« Si le PSG quittait le Parc, on traverserait la rue, bien sûr ! C’est une opportunité extraordinaire », a-t-il expliqué. Une perspective qui aurait une forte portée symbolique pour le Paris FC, dont l’histoire est intimement liée à cette enceinte. Pierre Ferracci a d’ailleurs tenu à rappeler les origines communes des deux clubs : « Le Paris FC a commencé son histoire là-bas, il ne faut pas l’oublier. N’oublions jamais que le PFC et le PSG, c’est la même famille au départ. Pendant deux ans, c’est le même club. Et on a même joué tous les deux au Parc des Princes à un moment donné. »

Le dirigeant ne parle donc pas d’un simple stade disponible sur le marché. Pour le Paris FC, une installation à la Porte d’Auteuil représenterait un symbole historique, mais aussi une formidable opportunité pour accompagner son développement.

Un scénario séduisant, mais un départ du PSG jugé improbable

Reste que Pierre Ferracci ne croit pas réellement à la libération prochaine du Parc des Princes. Malgré les désaccords qui ont opposé le PSG à la mairie de Paris sur la question de son enceinte, l’ancien dirigeant estime que Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite pas tourner la page. « Moi, je n’y crois pas, et Antoine Arnault n’y croit pas non plus. Je ne crois pas que Nasser ira dans ce sens-là », a-t-il ainsi reconnu sur RMC.

Le Paris FC évolue actuellement à Jean-Bouin, juste en face du Parc des Princes. Une enceinte qui lui convient pour le moment, mais dont la capacité de 19 600 places pourrait devenir limitée si le club poursuit sa progression. Pierre Ferracci a d’ailleurs rappelé que la question du stade deviendrait à terme un dossier important pour Antoine Arnault. Un agrandissement de Jean-Bouin reste envisageable, mais les possibilités seraient contraintes.

Le décor est donc posé : le Paris FC se verrait bien récupérer le Parc des Princes, mais ne s’attend pas à voir le PSG partir. Pour l’heure, il s’agit davantage d’une opportunité que le club ne laisserait pas passer que d’un projet concret. Une chose est certaine : avec Antoine Arnault à sa tête, le voisin du PSG entend désormais jouer dans la cour des grands, sur le terrain comme dans les coulisses du football français.