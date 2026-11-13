OM Mercato : un jackpot à 30 M€ déjà annoncé pour l’été prochain ?

Impressionnant lors de la fin de saison dernière, Tochukwu Nnadi pourrait-il devenir une très belle opération financière pour l’Olympique de Marseille ?

L’OM pourrait-il réaliser une vente à 30 millions d’euros avec Tochukwu Nnadi lors du prochain mercato estival ? C’est en tout cas l’hypothèse avancée par Xavomgames, intervenant de l’émission de Football Club de Marseille, au sujet du milieu de terrain nigérian.

Sur le compte X de Football Club de Marseille, une déclaration a particulièrement retenu l’attention : « Nnadi s’il continue comme ça, il part à 30 M€ en Premier League l’année prochaine ».

Nnadi, un potentiel qui commence à se confirmer à l’OM

Recruté en provenance de Zulte Waregem lors du mercato hivernal 2026 pour environ 6 millions d’euros, Tochukwu Nnadi avait rejoint Marseille avec l’ambition de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Ses premières semaines à l’OM n’ont toutefois pas été simples, avec un temps de jeu relativement limité.

Mais le milieu nigérian avait terminé la saison 2025-2026 sur une dynamique bien plus encourageante. Ses prestations lui avaient notamment permis de gagner la confiance de son entraîneur et d’enchaîner les titularisations.

Depuis, Nnadi poursuit sa progression. Ses qualités athlétiques, son impact dans les duels et son activité à la récupération constituent des atouts intéressants pour l’entrejeu marseillais, et il est devenu un élément incontournable de Bruno Genesio.

Une valorisation ambitieuse pour l’OM

L’idée d’une future vente en Premier League à hauteur de 30 millions d’euros est séduisante pour les finances marseillaises. Une telle opération représenterait une importante plus-value pour le club, qui avait investi environ 6 millions d’euros pour attirer le Nigérian. Le championnat anglais pourrait effectivement constituer une destination intéressante pour un joueur possédant son profil physique et ses qualités dans l’engagement.

Mais attention toutefois à ne pas aller trop vite, surtout dans l’environnement marseillais. Il est encore très prématuré d’évoquer un éventuel transfert ou une valorisation à 30 millions d’euros à ce stade de la saison. Nnadi doit d’abord confirmer ses bonnes dispositions sur la durée, s’installer durablement dans le onze marseillais et poursuivre sa progression.

Pour l’heure, l’OM a surtout intérêt à miser sur son développement. Mais si le Nigérian continue sur sa lancée, sa cote pourrait rapidement grimper et attirer les regards de plusieurs clubs européens, notamment en Premier League.