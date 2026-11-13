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OM : un nouveau mouvement du club bouclé en vue d’une vente ?

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Stéphane Richard (OM)

Un mouvement au sein de l’OM a relancé les rumeurs d’une stratégie autour d’une vente du club phocéen.

Ce n’est pas une nouvelle arrivée dans l’organigramme marseillais, mais bien une évolution de responsabilités. Gianluca Santaniello devient directeur du développement, de l’international et des initiatives stratégiques de l’OM.

Le très international Gianluca Santaniello prend du galon à l’OM

Le dirigeant italien a lui-même annoncé sa nomination sur ses réseaux sociaux, précisant avoir pris ses nouvelles fonctions au mois de novembre. Depuis septembre 2024, Santaniello occupait le poste de directeur de la stratégie de l’OM et siégeait déjà au comité exécutif. Cette promotion élargit donc son périmètre d’action à des sujets particulièrement importants pour le développement du club : son rayonnement à l’étranger, ses partenariats et ses perspectives de croissance. Cette évolution confirme que l’OM souhaite s’appuyer sur un profil expérimenté dans les domaines du business et de la stratégie pour accompagner son développement.

Avant de rejoindre l’OM, Gianluca Santaniello a passé plus de cinq ans au Venise FC, entre 2019 et 2024. Il y a occupé plusieurs postes à responsabilités : assistant du directeur général, directeur de cabinet, directeur exécutif, puis responsable du pôle business, chargé notamment des revenus et du développement de l’organisation. Son parcours l’a également conduit dans le conseil. Entre 2016 et 2019, il a travaillé chez Accenture, où il a piloté des projets dans les services financiers, après une expérience chez KPMG en Italie.

Diplômé en management de l’université Bocconi de Milan, il a également suivi la Sport Business Academy de la SDA Bocconi. Un parcours qui correspond à ses nouvelles missions à Marseille, où les enjeux économiques et internationaux prennent une place importante.

Un profil tourné vers le développement et l’international

Forcément, cette évolution intervient dans un contexte particulier. Depuis plusieurs mois, les discussions autour d’une éventuelle vente de l’OM alimentent les rumeurs. Dans ce climat, la nomination d’un dirigeant chargé du développement, de l’international et des initiatives stratégiques peut être interprétée comme un signal supplémentaire d’une volonté de structurer le club. Mais il convient de rester prudent. Rien ne permet d’affirmer que cette promotion prépare une vente de l’OM, ni que Gianluca Santaniello aurait été nommé dans cette perspective.

Ses nouvelles fonctions peuvent tout simplement s’inscrire dans une stratégie de développement à long terme. Le mouvement est néanmoins à suivre. En élargissant les responsabilités d’un dirigeant déjà présent au comité exécutif, l’OM renforce son pilotage sur des dossiers stratégiques. Reste à savoir si cette nouvelle organisation accompagnera uniquement la croissance du club ou si elle s’inscrira, à terme, dans une évolution plus profonde de son actionnariat.

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