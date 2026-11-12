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OM Mercato : malgré la DNCG, Genesio attend ces 3 renforts en janvier ! 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Bruno Genesio (OM)
Jauge mercatoPiste sérieuse2/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Le passage de l’OM face à la DNCG en décembre sera décisif pour l’OM, qui lorgne déjà trois recrues au prochain mercato hivernal.

Le passage devant le gendarme financier du football français s’annonce déterminant pour la suite de la saison marseillaise. Selon Nicolas Filhol, journaliste de Football Club de Marseille, l’OM n’aurait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés concernant les ventes et la réduction de sa masse salariale.

L’OM face à un rendez-vous crucial avec la DNCG

Une situation qui complique sérieusement les plans de la direction de l’OM. Après un été déjà très contraint, Marseille pourrait être obligé de céder un joueur important pour alléger ses comptes. Une perspective difficile à envisager pour Bruno Genesio, qui a déjà dû composer avec un effectif largement remanié et peu de possibilités de recrutement. Nicolas Filhol résume l’urgence du moment : « L’urgence immédiate, c’est le prochain passage devant la DNCG début décembre. L’objectif n’est pas atteint en termes de ventes. L’objectif fixé par rapport à la baisse de la masse salariale n’a pas été atteint. » Le journaliste soulève donc une question centrale : comment l’OM pourrait-il obtenir l’autorisation de recruter en janvier alors que les engagements pris précédemment n’ont pas été respectés ?

Le scénario envisagé par Nicolas Filhol repose sur un compromis. Marseille pourrait accepter de vendre un élément important, à condition d’obtenir en contrepartie une autorisation de recrutement. L’idée serait alors de privilégier des prêts plutôt que des transferts coûteux, afin de renforcer l’effectif sans alourdir durablement les finances du club. « Peut-être que l’OM devra aussi vendre de nouveau en janvier, à condition de pouvoir recruter. Je pense que c’est peut-être ça la condition sine qua non », explique-t-il.

Deux ou trois prêts pour compenser un gros départ ?

Le spécialiste marseillais imagine même une opération plus large : « Peut-être que Genesio sera ouvert à un gros départ s’il peut faire deux ou trois prêts dans le même temps avec une baisse de la masse salariale. » Rien n’est encore acquis, mais cette hypothèse permettrait à l’entraîneur de ne pas subir uniquement les conséquences d’une nouvelle vague de départs. L’objectif serait de rééquilibrer l’effectif tout en respectant les contraintes imposées par la DNCG.

Les besoins sportifs de l’OM sont déjà identifiés. Nicolas Filhol évoque notamment trois secteurs à renforcer : le poste de latéral droit, celui d’ailier droit et éventuellement celui de défenseur central. Ces manques pourraient pousser Bruno Genesio à réclamer plusieurs renforts, même si le contexte financier ne lui permettra probablement pas de choisir librement ses recrues. Des prêts représenteraient une solution intéressante pour apporter de la profondeur à l’effectif sans engager de grosses indemnités de transfert. Mais tout dépendra du passage devant la DNCG.

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