OM : exit Moumbagna, un buteur tout neuf s’offre à Genesio !

Comme But! vous l’a fait déjà savoir le mois dernier, la mise à l’écart de Faris Moumbagna devrait coïncider avec la montée en gamme progressive d’Antoine Valero à l’OM.

Le ménage se poursuit à l’OM. Selon L’Équipe, Faris Moumbagna ne semble plus avoir la moindre perspective avec l’équipe première de Bruno Genesio. Son entrée en jeu contre l’Olympiakos, le 15 octobre, aurait définitivement convaincu le staff marseillais de ne plus faire appel à lui. ne devrait plus apparaître sur les feuilles de match. Une décision qui témoigne de la perte de confiance du staff envers un joueur qui n’a pas réussi à saisir les occasions qui lui ont été offertes.

Valero, la nouvelle option de Genesio en attaque ?

La situation de l’attaquant de 26 ans semble désormais très compliquée. De retour à Marseille après un prêt à Cremonese, Moumbagna espérait retrouver une place dans la rotation offensive. Mais ses prestations n’auraient pas convaincu Bruno Genesio. Comme But! vous l’annonçait le mois dernier, un départ dès le mercato hivernal est désormais évoqué.

Cette mise à l’écart devrait profiter à Antoine Valero. Le jeune attaquant de 18 ans brille avec les équipes de jeunes de l’OM et se rapproche progressivement du groupe professionnel. Comme But! l’avait déjà évoqué, sa promotion pourrait coïncider avec le déclassement de Moumbagna. Fabien Laurenti nous a d’ailleurs confié récemment : « Je ne serais pas surpris de voir ses premiers pas très bientôt. »

Genesio doit encore donner le feu vert

Attention toutefois, la promotion du jeune Marseillais n’est pas encore actée. Genesio a régulièrement rappelé qu’il souhaitait évaluer les jeunes de l’OM avant de les lancer dans le grand bain. Valero a déjà été proche d’intégrer le groupe professionnel, notamment pour le déplacement à Sturm Graz, sans toutefois entrer en jeu.

Le technicien de l’OM dispose donc d’une nouvelle possibilité dans son secteur offensif, mais il ne veut pas brûler les étapes. Pour Antoine Valero, l’occasion est belle : avec le recul de Moumbagna dans la hiérarchie, une porte pourrait s’ouvrir. À lui désormais de convaincre son entraîneur et de transformer les promesses affichées avec la réserve en véritables opportunités chez les professionnels.