RC Lens : Après l’OM, un vieux refrain revient comme un boomerang !

Battu par l’OM (1-2) dimanche soir, le RC Lens traverse une véritable crise. Après trois défaites consécutives, les Sang et Or voient leur célèbre « chicotage » se retourner contre eux. Au point de provoquer les moqueries d’un dirigeant de Ligue 1 !

Les temps sont durs à Bollaert ! Après la défaite dans le derby face au LOSC (1-0), l’humiliation historique contre Côme en Ligue des Champions (1-9) et le nouveau revers concédé contre l’OM (1-2), le RC Lens n’en finit plus de sombrer. Une série noire qui a fait dégringoler les hommes de Yannick Cahuzac à la 11e place de Ligue 1. Et comme si les résultats ne suffisaient pas, voilà que les moqueries commencent à pleuvoir dans les coulisses du football français.

Le « chicotage » lensois se retourne contre le RC Lens !

Souvenez-vous du fameux chant « Olélé, Olala, mais qu’est-ce qui s’est passé, on les a chicotés ! », devenu un véritable symbole des succès lensois. Aujourd’hui, la chanson semble avoir changé de camp ! Selon Mohamed Toubache-Ter, un dirigeant important de Ligue 1 n’aurait pas résisté à l’envie de se moquer des Sang et Or après leur naufrage européen. « Ça chicote plus personne », aurait-il ironisé en privé.

Une petite phrase qui en dit long sur le changement de regard autour du club artésien. L’insider pointe également un certain manque d’humilité dans l’environnement lensois, où les dirigeants étaient encensés lorsque les résultats suivaient avant de se retrouver aujourd’hui sous le feu des critiques.

Pour autant, Mohamed Toubache-Ter refuse de céder au catastrophisme. Malgré un mercato estival jugé moins convaincant que le précédent, il estime que Lens possède toujours les qualités nécessaires pour rebondir. Reste que Yannick Cahuzac, propulsé sur le banc après le départ précipité de Dino Toppmöller, se retrouve déjà sous une énorme pression. Après la trêve internationale, les Sang et Or devront rapidement retrouver le goût de la victoire. Sous peine de voir les moqueries laisser place à une crise encore plus profonde…