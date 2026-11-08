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RC Lens : Thauvin tourmenté par une star montante de Ligue 1 et des Bleus ?

Par William Tertrin2 min de lecture
Florian Thauvin (RC Lens)

La première convocation de Pablo Pagis en équipe de France fait parler, et Walid Acherchour imagine déjà les interrogations qu’elle pourrait provoquer chez Florian Thauvin.

La concurrence en équipe de France prend une nouvelle dimension. Alors que Florian Thauvin n’a pas été appelé par Zinédine Zidane chez les Bleus, l’émergence de Pablo Pagis est venu rebattre les cartes dans le paysage offensif tricolore. Une situation qui n’a pas échappé à Walid Acherchour, consultant de l’After Foot sur RMC.

Le journaliste n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour le jeune attaquant. Sur le compte X de l’émission, il a livré une réaction particulièrement imagée en évoquant la situation de l’international lensois : « Je suis un grand fan de Pablo Pagis, mais si je suis Thauvin je ne passe pas une bonne nuit. Je ne dors pas, je parle à ma femme et je lui dis mais qu’est-ce qu’il se passe ? »

Une nouvelle concurrence chez les Bleus qui interpelle

Il faut dire que Pablo Pagis vient de franchir un cap important. À 23 ans, le joueur du Paris FC a été appelé pour la première fois en équipe de France par Zinédine Zidane, pour les rencontres de Ligue des nations face à l’Italie et à la Turquie. Une belle récompense pour celui qui s’est révélé sous les couleurs du FC Lorient avant de rejoindre le club parisien à l’été 2026.

À 33 ans, le Lensois a signé un début de saison totalement canon (6 buts et 9 passes décisives) et pouvait légitimement espérer une convocation, surtout vu les nombreux blessés (Dembélé, Lepaul, Akliouche). Mais la progression de jeunes talents comme Pagis rappelle surtout que le statut d’international ne constitue aucune garantie.

Pour le RC Lens, l’enjeu sera donc de voir Florian Thauvin poursuivre ses bonnes performances sous le maillot sang et or. Car si Pablo Pagis représente une nouvelle promesse du football français, l’expérience et le talent du Lensois devront permettre au RCL de se relever après la claque prise contre Côme (1-9).

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