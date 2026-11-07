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RC Lens : un renfort de poids enfin prêt à repartir au combat

Par Louis Chrestian2 min de lecture
RC Lens : un renfort de poids enfin prêt à repartir au combat

Après une saison quasiment blanche et un retour encore contrarié en octobre, Jonathan Gradit estime avoir retrouvé toutes ses capacités. Le défenseur du RC Lens ne veut plus calculer et se dit désormais prêt à tenir une rencontre entière.

Une longue année de galères pour Gradit

Jonathan Gradit aperçoit enfin le bout du tunnel. Victime d’une fracture du tibia en novembre 2025, le défenseur central avait dû tirer un trait sur la suite de la saison 2025-2026. Une longue indisponibilité qui l’a également contraint à effectuer une préparation estivale à part avant de retrouver progressivement le groupe lensois.

Le joueur de 33 ans a rejoué en compétition officielle le 13 septembre, au Mans. Son temps de jeu est alors resté encadré : 55 minutes pour sa reprise, puis 45 à Monaco et 53 à Lyon. Ce succès face à l’OL, le 9 octobre, demeure sa dernière apparition sous le maillot sang et or.

Une douleur à la cuisse ressentie durant la deuxième partie du mois d’octobre a freiné son retour. Déjà confronté à des périodes difficiles au cours de sa carrière, Gradit avait notamment raconté avoir songé à arrêter le football bien avant de s’installer à Lens.

Le défenseur ne veut plus se ménager

De retour dans le groupe lors du déplacement à Lille, le natif de Talence a suivi depuis le banc les deux défaites de la semaine. Il assure toutefois avoir désormais franchi la dernière étape de sa convalescence. Dans son entretien accordé à Lensois.com, il affiche clairement ses ambitions.

« J’ai repris les entraînements depuis un petit moment maintenant. Vous me connaissez un peu. Quand je porte ce maillot, c’est pour jouer 90 minutes », explique-t-il. Gradit prévient surtout qu’il ne changera pas sa manière de défendre une fois lancé : « À partir du moment où je serai sur le terrain, il n’y aura pas de calcul et je ne me gérerai pas. Je serai à 100 % pour jouer 90 minutes. »

Un retour précieux dans une période délicate

Cette disponibilité représente une bonne nouvelle pour un RC Lens en quête de rebond. L’expérience et l’agressivité défensive de Gradit peuvent offrir une solution supplémentaire au staff, même si le rythme de la compétition ne se retrouve pas uniquement à l’entraînement.

Son retour doit donc encore être confirmé sur la durée après seulement trois apparitions depuis sa fracture. Mais alors que son avenir à Lens a été sécurisé, l’ancien Caennais estime ne plus avoir besoin d’un traitement particulier. Le dernier mot reviendra désormais au staff, chargé de décider quand lui rendre une place de titulaire.

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