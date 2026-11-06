RC Lens : le sort de Yannick Cahuzac réglé une bonne fois pour toutes !

Après l’humiliation historique contre Côme (1-9), Yannick Cahuzac a échangé avec sa direction : l’entraîneur lensois conserve la confiance de ses dirigeants et entend désormais se concentrer sur la réaction de son équipe.

L’avenir de Yannick Cahuzac était forcément au cœur des interrogations après la débâcle du RC Lens face à Côme (1-9), mercredi soir à Bollaert. Mais malgré l’ampleur de cette défaite européenne, la direction artésienne a décidé de maintenir sa confiance à son jeune entraîneur.

Dès jeudi, le directeur sportif Jean-Louis Leca avait d’ailleurs levé les doutes concernant son avenir dans les colonnes de L’Équipe. Son message était sans ambiguïté : « Personne ne pense à partir. Ni lui, ni nous. » Le dirigeant a même précisé que le club aurait refusé une éventuelle démission de Cahuzac.

Yannick Cahuzac ne se préoccupe pas de son avenir

Interrogé à son tour ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur lensois a confirmé avoir échangé avec sa direction. Sans dévoiler le contenu de leurs discussions, il a clairement affiché ses priorités.

« J’ai une discussion avec ma direction après pratiquement tous les matches. Ce qui s’est dit restera en interne. Après, sur mon sort, ce n’est vraiment pas ma préoccupation première. Ma seule préoccupation, c’est dimanche. C’est mon métier, c’est mon rôle de remettre l’équipe sur pied, que ce soit mentalement, tactiquement, techniquement. Il y a zéro préoccupation sur mon sort ou sur moi », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Lensois.com.

Le technicien ne cherche donc pas à se dérober face à ses responsabilités. Il avait déjà reconnu être « le premier » responsable de cette débâcle, notamment concernant certains choix tactiques effectués en seconde période.

Une défaite qui doit servir pour l’avenir

Encore jeune entraîneur et toujours en formation, Yannick Cahuzac entend tirer des enseignements de cette soirée particulièrement douloureuse. « Cette défaite restera gravée, mais je pense aussi qu’elle m’apportera dans mon futur », a-t-il confié. Avant de poursuivre : « Je suis un jeune entraîneur qui a soif d’apprendre. J’apprends tous les jours dans mon quotidien avec les personnes que je côtoie, de chaque victoire et de chaque défaite. »

Le message de la direction est donc clair : pas de changement sur le banc lensois à la suite du naufrage européen. Pour Yannick Cahuzac, l’heure est désormais à la réaction. Le rendez-vous face à l’OM, dimanche à Bollaert, constituera un premier test important pour tenter de tourner la page.