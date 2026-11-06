RC Lens : après le naufrage contre Côme, les supporters sortent les griffes et menacent de passer à l’action

Une humiliation historique, une colère qui ne retombe pas et un avertissement sans ambiguïté. Après la gifle reçue face à Côme (1-9), plusieurs associations de supporters du RC Lens ont décidé de hausser le ton.

Le RC Lens traverse une zone de turbulences particulièrement violente. La déroute face à Côme (1-9) n’a pas seulement laissé des traces au tableau d’affichage. Elle a provoqué une véritable fracture entre une partie des supporters et ceux qui sont censés défendre les couleurs du Racing sur le terrain. Et cette fois, les mots employés dépassent largement le cadre de la frustration sportive.

Plusieurs associations de supporters ont publié un communiqué au vitriol, dans lequel elles expriment leur indignation et pointent directement le comportement des joueurs. Leur message commence par une formule lourde de sens : « Vous avez transgressé le code d’honneur du Racing. »

Le ton est donné. Pour ces groupes, la gifle reçue contre Côme ne peut pas être considérée comme une simple mauvaise soirée. Ils dénoncent des comportements qu’ils jugent irresponsables et préviennent le club que la situation ne peut plus durer : « Des choses doivent vivement changer, et vite. »

« Une décision collective et concertée » : les accusations qui font trembler Bollaert

Mais c’est surtout une accusation particulièrement grave qui retient l’attention. Dans leur communiqué, les associations affirment qu’une décision aurait été prise collectivement, avant la rencontre, de ne pas honorer le blason lensois sur la pelouse.

« À Bollaert, dans le vestiaire, une décision collective et concertée avait été prise en amont de la rencontre de ne pas honorer le blason du club sur la pelouse », avancent-elles.

Une déclaration explosive, qui met directement en cause l’engagement des joueurs et la dimension collective de leur comportement. Il convient toutefois de souligner que cette affirmation relève, à ce stade, des accusations formulées par les associations de supporters et qu’aucun élément indépendant ne vient l’étayer dans les informations communiquées.

Pour les amoureux du Racing, l’enjeu dépasse désormais largement le résultat sportif. Porter le maillot lensois implique une responsabilité, une exigence et un respect de l’histoire d’un club dont l’identité repose aussi sur la ferveur populaire de Bollaert.

La défaite contre Côme restera, quoi qu’il arrive, une cicatrice sportive. Les supporters redoutent surtout qu’elle devienne une référence durablement associée au club : « Cette défaite n’est pas qu’une défaite, mais elle fait entrer le Racing pour des années, des décennies, dans l’histoire de la Ligue des Champions. »

Le constat est brutal. Et la conclusion, encore davantage : « Une ligne rouge a été franchie. »

Avant Lens-OM, la menace d’une riposte collective

L’autre dimension de ce communiqué concerne directement les prochains jours. Les associations annoncent vouloir se concerter afin de déterminer les actions à mener, notamment avant la réception de l’Olympique de Marseille, dimanche.

Un rendez-vous qui intervient dans un contexte particulièrement tendu et qui pourrait devenir un nouveau point de crispation entre les tribunes et l’équipe.

Les supporters ne cachent pas leurs inquiétudes. Ils estiment qu’il est désormais impossible d’écarter le risque de voir se reproduire des comportements similaires face aux Marseillais. Leur démarche poursuit, selon leurs propres termes, un double objectif : « sanctionner et prévenir ».

Si les groupes privilégient initialement des sanctions individuelles, ils considèrent que le caractère collectif et organisé des faits qu’ils dénoncent impose une réponse forte. Le message adressé aux dirigeants est tout aussi clair : il leur appartient de faire respecter l’histoire du Racing et de préserver son modèle de football populaire.

« L’accès au terrain ne peut s’effectuer sans honneur et sans fierté », préviennent-ils.

Le Racing face à ses responsabilités

Au-delà de la violence du score, cette affaire pose une question fondamentale : quelle réponse le RC Lens entend-il apporter à cette crise de confiance ?

Car à Lens, le lien entre le club, son équipe et son public constitue bien davantage qu’un simple rapport entre joueurs et supporters. Bollaert représente une identité, une histoire et une exigence qui dépassent les résultats du week-end.

Les associations ont désormais annoncé la couleur. Elles attendent des actes, pas des discours. Et elles préviennent que de nouvelles initiatives seront systématiquement engagées si des épisodes similaires venaient à se reproduire.

La réception de Marseille s’annonce donc sous haute tension. Après le naufrage contre Côme, les Sang et Or vont devoir affronter bien plus qu’un adversaire sportif : ils devront aussi répondre à la colère d’un public qui estime que son blason a été bafoué. À Bollaert, le pardon ne se décrète pas. Il se mérite. Et le RC Lens sait désormais qu’il n’a plus le droit à l’erreur.