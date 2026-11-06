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RC Lens : Pierre Ménès étouffe une énorme polémique après la débâcle contre Côme

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Florian Thauvin (RC Lens)

Pas tendre avec le RC Lens après la débâcle contre Côme en Ligue des Champions, Pierre Ménès se montre plus souple avec ses anciens collègues de Canal+.

La débâcle du RC Lens contre Côme (1-9) en Ligue des Champions n’a pas seulement fait parler pour son résultat. Une séquence impliquant Bertrand Latour et Laure Boulleau, deux consultants de Canal+, a également provoqué de nombreuses réactions.

Ménès trouve la polémique Boulleau-Latour disproportionnée

Leurs échanges, filmés à leur insu, ont suscité une polémique après la rencontre. La séquence a notamment été critiquée sur les réseaux sociaux, donnant naissance à un débat autour de leur comportement et de leurs propos. Pierre Ménès, qui n’avait pas épargné les Sang et Or après leur déroute, s’est montré beaucoup plus conciliant concernant cette affaire.

L’ancien consultant de Canal+ estime que la polémique a pris des proportions excessives au RC Lens. Il a notamment tenu à préciser qu’il n’était pas particulièrement proche de Bertrand Latour avant de livrer son analyse : « On ne peut pas me suspecter d’être ami avec Bertrand Latour mais la polémique est totalement grotesque et surréaliste. »

« Ce n’est pas d’une gravité folle »

Pierre Ménès reconnaît néanmoins une certaine maladresse dans cette séquence. Mais, à ses yeux, plusieurs éléments doivent être pris en compte, notamment le fait que les deux consultants ne savaient pas qu’ils étaient filmés.

« C’est maladroit mais bon ils ne savaient pas qu’ils étaient filmés et franchement ça n’est pas d’une gravité folle », a-t-il ajouté. Une prise de position qui tranche avec les réactions les plus virulentes autour de l’affaire. Pour Ménès, la séquence ne justifie tout simplement pas l’ampleur de la polémique. Le RC Lens a bien d’autres choses à penser, à commencer par la réception de l’OM dimanche à Bollaert (20h45).

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