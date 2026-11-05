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RC Lens – Côme (1-9) : Canal+ ricane du naufrage des Sang et Or en off, le scandale éclate au grand jour !

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Le RC Lens en dessous de tout

Le naufrage subi par le RC Lens mercredi à Bollaert contre Côme en Ligue des Champions a doucement fait rire sur le plateau de Canal+.

La débâcle du RC Lens face à Côme restera comme une soirée particulièrement difficile pour les Sang et Or. Mais au-delà du résultat historique, une séquence enregistrée sur le plateau du Canal Champions Club a provoqué une nouvelle vague de réactions.

Une séquence de Canal+ fait polémique

Ne sachant visiblement pas qu’ils étaient en direct, Laure Boulleau et Bertrand Latour ont laissé entendre leur ironie après la rencontre perdue par le RC Lens dans les grandes largeurs. « On aura bien rigolé quand même », peut-on notamment entendre dans cet extrait audio diffusé sur X.

De son côté, le caustique Bertrand Latour a également fait réagir en évoquant son pari sportif : « J’ai mis 9 et 10 (buts) ». Une déclaration qui laisse entendre qu’il avait anticipé une rencontre particulièrement prolifique en buts à Bollaert.

Bertrand Latour évoque un pari à 500 euros

Le journaliste aurait ainsi remporté 500 euros grâce à son pronostic, alors que les Lensois venaient de subir une humiliation historique devant leur public. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters du RC Lens ont exprimé leur colère face à cette séquence.

Après avoir encaissé neuf buts à domicile, les Sang et Or doivent désormais composer avec une polémique qui dépasse largement le terrain. Et préparer en parallèle la réception de l’OM, dimanche à Bollaert dans un état de délabrement qu’on peut facilement imaginer.

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