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RC Lens : le groupe de Cahuzac pour Côme est tombé !

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 20:01
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Le RC Lens vient de dévoiler le groupe convoqué par Yannick Cahuzac pour le match de Ligue des Champions contre Côme.

Pour son quatrième match de Ligue des Champions de la saison, le RC Lens reçoit Côme ce mercredi (21h) au stade Bollaert-Delelis. Après deux défaites consécutives dans la compétition, les Sang et Or tenteront de renouer avec la victoire face à l’actuel quatrième de Serie A.

Quatre absents dans le groupe du RC Lens pour Côme

Comme annoncé par Yannick Cahuzac un peu plus tôt dans la journée en conférence de presse d’avant-match, les Sang et Or devront composer avec quatre absences pour cette rencontre : Ismaëlo Ganiou, Maik Nawrocki, Abdallah Sima et Odsonne Édouard, tous blessés. Ces quatre joueurs ne figurent donc pas dans le groupe de 23 joueurs retenus par l’entraîneur lensois pour affronter la formation italienne.

Le groupe du RC Lens :

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