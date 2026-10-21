Bruges – RC Lens : le match arrêté, les supporters lensois ont dérapé !

Des incidents survenus dans le parcage lensois ont provoqué une interruption de plusieurs minutes de la rencontre face au Club Bruges.

Le RC Lens se déplace ce mercredi soir sur la pelouse du Club Bruges, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Alors que les Sang et Or réalisaient une bonne entame de match malgré l’absence de leur homme providentiel, Florian Thauvin, laissé sur le banc par Yannick Cahuzac, la rencontre a été interrompue pendant plusieurs minutes en raison d’incidents provoqués par des supporters lensois.

Des fumigènes lancés sur la pelouse et vers les supporters belges par le parcage lensois !

Aux alentours de la 29e minute de jeu, plusieurs fumigènes ont été lancés depuis le parcage des supporters du RC Lens, certains atterrissant directement sur la pelouse du stade Jan Breydel, tandis que d’autres ont été projetés en direction des supporters belges installés à proximité. Face à ces débordements, l’arbitre de la rencontre a été contraint d’interrompre temporairement la partie. Après quelques minutes de confusion, le calme est finalement revenu dans les tribunes et le jeu a pu reprendre.

Mais ces incidents pourraient coûter cher au RC Lens. Le club artésien s’expose en effet à d’éventuelles sanctions disciplinaires de la part de l’UEFA, particulièrement vigilante concernant l’utilisation d’engins pyrotechniques et les jets de projectiles dans les compétitions européennes. Une amende, voire d’autres mesures disciplinaires, pourrait être envisagée si les faits sont retenus par les instances européennes. Reste désormais à savoir quelles suites l’UEFA donnera à ces débordements, qui viennent ternir cette soirée de Ligue des Champions pour les Sang et Or.