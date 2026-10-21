Bruges – RC Lens : la compo de Cahuzac est tombée, Thauvin sur le banc !

On connaît les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre Bruges et le RC Lens.

Vainqueur sur la pelouse du Slavia Prague (2-3), puis battu à domicile par le Sporting Portugal (0-2) lors des deux premières journées de Ligue des Champions, le RC Lens enchaîne ce mercredi (21h) avec un périlleux déplacement en Belgique, sur le terrain du Club Bruges, pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue.

Thauvin sur le banc !

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette rencontre, l’entraîneur lensois, Yannick Cahuzac, et son homologue brugeois, Ivan Leko, ont dévoilé leurs compositions de départ. Et plusieurs surprises sont à signaler dans le onze des Sang et Or. Attendus comme titulaires, Florian Thauvin, Odsonne Édouard et Kyllian Antonio débuteront finalement la rencontre sur le banc des remplaçants.

Les compos officielles

Club Bruges : Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Forbs, Lemaréchal, Potts, Vanaken, Virgili.

RC Lens : Risser – Aguilar, Baidoo, Udol – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Skoras – Hazard, Ivanovic, Kadile.