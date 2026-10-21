À LA UNE DU 21 OCT 2026
[20:56]FC Nantes : deux absents et deux incertains pour Poirier avant l’ASSE
[20:48]LOSC – Galatasaray : les Dogues sombrent encore en Ligue des Champions !
[20:15]PSG – FC Barcelone : le message des supporters parisiens à Yamal pour le Ballon d’Or !
[19:49]Bruges – RC Lens : la compo de Cahuzac est tombée, Thauvin sur le banc !
[19:42]OM : Genesio annonce une bonne nouvelle et une surprise avant Sturm Graz
[19:19]OL : le groupe de Fonseca pour Hoffenheim avec une absence surprise !
[19:00]PSG – OL : le verdict est déjà tombé pour le report du match !
[18:51]Juventus – Stade Rennais : le verdict est tombé pour la présence de Lepaul !
[18:30]PSG – OL : coup de théâtre, le choc reporté ?
[18:18]OM : ça bouge à la direction du club !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Bruges – RC Lens : la compo de Cahuzac est tombée, Thauvin sur le banc !

Par Fabien Chorlet - 21 Oct 2026, 19:49
Yannick Cahuzac (RC Lens)

On connaît les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre Bruges et le RC Lens.

Vainqueur sur la pelouse du Slavia Prague (2-3), puis battu à domicile par le Sporting Portugal (0-2) lors des deux premières journées de Ligue des Champions, le RC Lens enchaîne ce mercredi (21h) avec un périlleux déplacement en Belgique, sur le terrain du Club Bruges, pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue.

Thauvin sur le banc !

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette rencontre, l’entraîneur lensois, Yannick Cahuzac, et son homologue brugeois, Ivan Leko, ont dévoilé leurs compositions de départ. Et plusieurs surprises sont à signaler dans le onze des Sang et Or. Attendus comme titulaires, Florian Thauvin, Odsonne Édouard et Kyllian Antonio débuteront finalement la rencontre sur le banc des remplaçants.

Les compos officielles

Club Bruges : Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Forbs, Lemaréchal, Potts, Vanaken, Virgili.

RC Lens : Risser – Aguilar, Baidoo, Udol – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Skoras – Hazard, Ivanovic, Kadile.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Ligue des championsRC Lens
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, RC Lens