RC Lens : après Cahuzac, le vrai coupable de la débâcle contre Côme est identifié et lynché ! 

Si Yannick Cahizac et les joueurs du RC Lens sont en première ligne après la débâcle contre Côme, Jean-Louis Leca est également pointé du doigt.

La débâcle historique du RC Lens face à Côme mercredi à Bollaert en Ligue des Champions (1-9) continue de provoquer des réactions.

« Il n’y a même pas de révolte ! »

Walid Acherchour a sévèrement critiqué le projet porté par Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca, pointant notamment l’absence totale de révolte des joueurs. « Ce soir, Cahuzac et Leca passent pour des cons. Vraiment », a-t-il lâché sur Winamax.

Le chroniqueur de RMC Sport estime également que l’ancien entraîneur Dino Toppmöller peut regarder la situation avec ironie, alors que le RC Lens a sombré pendant 90 minutes à Bollaert. « On nous a dit : Toppmöller n’avait pas le bon projet de jeu. Le message passait pas. Mais ce soir, Toppmöller, il est mort de rire devant sa télé ! », a-t-il ajouté.

Acherchour a surtout pointé l’incapacité des Lensois à réagir pendant la rencontre. Pour lui, le problème dépasse largement le seul résultat : c’est toute l’équipe, du banc au terrain, qui a sombré. « Tu as un Titanic qui coule de cette manière pendant 90 minutes à Bollaert et tu n’as pas de réaction des joueurs. Même avec Cahuzac, même avec ce côté fédérateur, il n’y a même pas de révolte ! On a été groggy pendant 90 minutes. Du coach, du staff aux joueurs. Mais c’est inadmissible ! »

Molina accuse Leca de manœuvres politiques au RC Lens

Acherchour a également remis en question le bilan européen depuis le départ de Toppmöller : « La seule victoire, même si elle a été à onze contre dix, c’est avec Toppmöller et sans Toppmöller, c’est trois défaites en Ligue des champions. » Avant de conclure en visant directement Leca : « Sincèrement, je suis à la place de Leca ce soir, je sais pas où me mettre. »

Romain Molina s’est lui aussi attaqué à Jean-Louis Leca, avec des accusations particulièrement lourdes sur sa gestion interne du club. Il estime que sa volonté de gagner toujours plus d’influence a fini par se retourner contre lui. « En pensant être le plus malin, Jean-Louis Leca a fait un cadeau empoisonné à Cahuzac et a montré au grand public ses manigances politiques qu’il exerçait depuis des années en coulisses à Lens », affirme-t-il.

Le journaliste indépendant reconnaît pourtant que le mercato de l’été 2025 et l’accompagnement du RC Lens la saison précédente ont été réussis. Mais, selon lui, la quête d’influence de Leca, « comme si c’était SON club », lui aurait fait perdre le sens des réalités. Après le naufrage européen, le dirigeant est désormais au cœur de la tempête.