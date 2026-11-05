RC Lens : après Cahuzac, le vrai coupable de la débâcle contre Côme est identifié et lynché ! 

Si Yannick Cahizac et les joueurs du RC Lens sont en première ligne après la débâcle contre Côme, Jean-Louis Leca est également pointé du doigt.
La débâcle historique du RC Lens face à Côme mercredi à Bollaert en Ligue des Champions (1-9) continue de provoquer des réactions.
« Il n’y a même pas de révolte ! »
Walid Acherchour a sévèrement critiqué le projet porté par Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca, pointant notamment l’absence totale de révolte des joueurs. « Ce soir, Cahuzac et Leca passent pour des cons. Vraiment », a-t-il lâché sur Winamax.
Le chroniqueur de RMC Sport estime également que l’ancien entraîneur Dino Toppmöller peut regarder la situation avec ironie, alors que le RC Lens a sombré pendant 90 minutes à Bollaert. « On nous a dit : Toppmöller n’avait pas le bon projet de jeu. Le message passait pas. Mais ce soir, Toppmöller, il est mort de rire devant sa télé ! », a-t-il ajouté.
Acherchour a surtout pointé l’incapacité des Lensois à réagir pendant la rencontre. Pour lui, le problème dépasse largement le seul résultat : c’est toute l’équipe, du banc au terrain, qui a sombré. « Tu as un Titanic qui coule de cette manière pendant 90 minutes à Bollaert et tu n’as pas de réaction des joueurs. Même avec Cahuzac, même avec ce côté fédérateur, il n’y a même pas de révolte ! On a été groggy pendant 90 minutes. Du coach, du staff aux joueurs. Mais c’est inadmissible ! »
Molina accuse Leca de manœuvres politiques au RC Lens
Acherchour a également remis en question le bilan européen depuis le départ de Toppmöller : « La seule victoire, même si elle a été à onze contre dix, c’est avec Toppmöller et sans Toppmöller, c’est trois défaites en Ligue des champions. » Avant de conclure en visant directement Leca : « Sincèrement, je suis à la place de Leca ce soir, je sais pas où me mettre. »
Romain Molina s’est lui aussi attaqué à Jean-Louis Leca, avec des accusations particulièrement lourdes sur sa gestion interne du club. Il estime que sa volonté de gagner toujours plus d’influence a fini par se retourner contre lui. « En pensant être le plus malin, Jean-Louis Leca a fait un cadeau empoisonné à Cahuzac et a montré au grand public ses manigances politiques qu’il exerçait depuis des années en coulisses à Lens », affirme-t-il.
Le journaliste indépendant reconnaît pourtant que le mercato de l’été 2025 et l’accompagnement du RC Lens la saison précédente ont été réussis. Mais, selon lui, la quête d’influence de Leca, « comme si c’était SON club », lui aurait fait perdre le sens des réalités. Après le naufrage européen, le dirigeant est désormais au cœur de la tempête.
RC Lens en ce moment
9e / 18
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VDVDD
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RB Leipzig–RC Lens
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