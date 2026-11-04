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RC Lens : la compo de Cahuzac pour affronter Côme

Par William Tertrin - 4 Nov 2026, 19:48
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter Côme dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, le RC Lens reçoit Côme pour la 4e journée de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a fait quelques changements en titularisant Udol axe gauche, Antonio, Skoras et Ivanovic. Coup d’envoi à 21 heures au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RC Lens

Risser – Aguilar, Baidoo, Antonio – Skoras, Haidara, Cuisance, Udol – Thauvin (cap), Ivanovic, Hazard.

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