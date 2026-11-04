RC Lens : la compo de Cahuzac pour affronter Côme

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter Côme dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions.
Ce mercredi soir, le RC Lens reçoit Côme pour la 4e journée de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a fait quelques changements en titularisant Udol axe gauche, Antonio, Skoras et Ivanovic. Coup d’envoi à 21 heures au stade Bollaert-Delelis.
La compo du RC Lens
Risser – Aguilar, Baidoo, Antonio – Skoras, Haidara, Cuisance, Udol – Thauvin (cap), Ivanovic, Hazard.
𝐇-𝟏 avant #RCLComo ⏳Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par Yannick Cahuzac pour la réception de @Como_1907 en @ChampionsLeague.#FiersDEtreLensois #RCLComo https://t.co/w4xOMVQfuz— Racing Club de Lens (@RCLens) November 4, 2026