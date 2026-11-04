Stade Rennais – Olympiakos : nouveau match nul pour Rennes, les enseignements

Le Stade Rennais et l’Olympiakos se sont quittés ce mercredi sur un match nul et vierge (0-0) en Ligue Europa.

Le Stade Rennais recevait ce mercredi après-midi l’Olympiakos, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Initialement prévue jeudi, cette rencontre avait été avancée de 24 heures pour des raisons de sécurité. Au terme d’un match assez terne, légèrement dominé par les Grecs, les Rouge et Noir n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul (0-0) devant leur public.

Rennes reste invaincu en Ligue Europa

Avec ce nouveau partage des points, le Stade Rennais conserve son invincibilité en Ligue Europa et affiche désormais un bilan d’une victoire et trois matchs nuls en quatre journées. Au classement, les hommes de Franck Haise, qui occupaient la 14e place avant cette rencontre, gagnent provisoirement deux rangs et grimpent à la 12e position, juste devant l’Olympique Lyonnais, 13e. Les Bretons poursuivent ainsi leur parcours sans défaite sur la scène européenne, même s’ils peuvent nourrir quelques regrets après ce nouveau nul à domicile.

Vivement le retour de Lepaul !

Si les Rennais ont affiché une certaine solidité défensive, ils ont en revanche éprouvé bien plus de difficultés dans le secteur offensif. Toujours privés de leur meilleur buteur, Esteban Lepaul, absent depuis quatre matchs en raison d’une entorse à la cheville, les Rouge et Noir ont cruellement manqué de créativité et de présence dans la surface face à l’Olympiakos. Peu inspirés dans les derniers mètres, les hommes de Franck Haise ne se sont procuré que très peu d’occasions franches face aux Grecs. Une prestation qui confirme à quel point le retour d’Esteban Lepaul pourrait faire du bien à l’attaque rennaise.