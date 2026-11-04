FC Nantes : deux nouveaux coups durs pour Poirier avant Pau ?

Le FC Nantes pourrait devoir se passer de Saïdou Sow et Ryad Hachem pour le déplacement de ce samedi à Pau.

En plus d’avoir concédé un quatrième match consécutif sans victoire vendredi dernier face à Clermont (1-1), le FC Nantes a perdu deux de ses titulaires sur blessure au cours de cette rencontre : Saïdou Sow et Ryad Hachem. Touché au genou gauche, le défenseur central guinéen a été contraint de céder sa place dès la 16e minute de jeu. De son côté, l’ancien joueur du Red Star, déjà diminué par une gêne aux adducteurs avant le match, est sorti à la pause.

Sow et Hachem incertains pour le déplacement à Pau !

Et les nouvelles ne sont pas rassurantes pour les deux joueurs du FC Nantes. En effet, à en croire les images de la séance d’entraînement de ce mardi publiées par le club des bords de l’Erdre, Saïdou Sow et Ryad Hachem ne semblent pas avoir participé à l’entraînement collectif des Canaris. Une absence qui laisse planer le doute sur leur état physique à quelques jours du prochain rendez-vous du FC Nantes en Ligue 2.

Leur présence pour le déplacement de ce samedi (20h) sur la pelouse du Pau FC, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2, apparaît donc de plus en plus incertaine. Deux possibles coups durs supplémentaires pour l’entraîneur nantais, Grégory Poirier, déjà privé d’Alexis Mirbach et de Tylel Tati, et qui pourrait devoir revoir ses plans, notamment en défense. Le technicien des Jaune et Vert devrait néanmoins pouvoir compter sur le retour de Dehmaine Tabibou, absent lors des deux dernières rencontres en raison d’une maladie, pour tenter de renouer avec la victoire face aux Palois.