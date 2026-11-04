FC Nantes : Kombouaré tout proche de retrouver un banc de Ligue 1 !

Après avoir refusé un retour au FC Nantes cet été, Antoine Kombouaré serait tout proche de devenir le nouvel entraîneur du Havre.

Libre depuis son départ du Paris FC cet été, Antoine Kombouaré pourrait rapidement retrouver un banc en Ligue 1. Selon les informations dévoilées ce mercredi par Paris-Normandie Sport, l’ancien entraîneur du FC Nantes serait en discussions avancées avec Le Havre pour prendre la succession de Didier Digard. Ce dernier a été limogé samedi dernier après la lourde défaite du HAC face au Paris Saint-Germain (1-5). À 62 ans, le technicien kanak pourrait ainsi relever un nouveau défi sur un banc de l’élite.

Kombouaré tout proche de rejoindre Le Havre ?

D’après le média normand, les négociations entre Antoine Kombouaré et les dirigeants havrais seraient très avancées. L’ancien coach des Canaris pourrait donc rapidement débarquer en Normandie pour une nouvelle mission commando, dans un contexte particulièrement délicat. Après neuf journées de Ligue 1, Le Havre occupe la 18e et dernière place du classement avec seulement deux points au compteur. Habitué aux opérations maintien, Antoine Kombouaré aurait pour objectif de relancer une équipe en grande difficulté et de lui permettre de sortir de la zone rouge.

Kombouaré avait refusé un retour au FC Nantes cet été

Cette possible arrivée au Havre intervient quelques mois seulement après le refus d’Antoine Kombouaré de revenir au FC Nantes. Sollicité cet été pour effectuer un nouveau passage sur le banc des Canaris, le technicien de 62 ans avait préféré décliner la proposition des dirigeants nantais. Désormais, l’ancien entraîneur du Paris FC pourrait finalement retrouver du service chez un autre club en difficulté. Si son arrivée au HAC venait à se confirmer, Antoine Kombouaré aurait une nouvelle occasion de démontrer son savoir-faire dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.