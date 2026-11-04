Blessé à la cheville gauche et sans doute doute forfait pour le rassemblement en équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) ronge son frein avec quelques ondes positives.

Le Stade Rennais doit encore patienter avant de retrouver Estéban Lepaul. Touché à la cheville gauche, le nouvel international français poursuit sa convalescence et son forfait pour le prochain rassemblement des Bleus semble se dessiner. Une situation forcément frustrante pour l’attaquant de 26 ans, qui espérait profiter de sa nouvelle dimension sportive pour enchaîner.

Dia assure l’intérim avec efficacité

Une éclaircie se dessine malgré tout dans ce dossier. Selon L’Équipe, le club breton ne considère pas cette absence comme une tuile absolue. Une raison explique notamment cette sérénité : les performances de Boulaye Dia.

Privé de son attaquant, le Stade Rennais peut compter sur un remplaçant particulièrement efficace. Boulaye Dia répond présent et affiche des statistiques convaincantes : cinq buts inscrits lors des six derniers matchs des Rouge et Noir.

Un rendement qui permet au staff de ne pas bouleverser ses plans et, surtout, de ne pas prendre de risques avec Lepaul. Rennes dispose d’une solution offensive qui fonctionne, ce qui change forcément la gestion du retour de son international.

Le Stade Rennais refuse de précipiter le retour de Lepaul

C’est sans doute la meilleure nouvelle pour Estéban Lepaul. Plutôt que de chercher à récupérer son joueur au plus vite, le club entend prendre toutes les précautions nécessaires. L’objectif est clair : retrouver un attaquant pleinement rétabli, capable de reprendre la compétition à 100 %.

Son retour pourrait ainsi intervenir après la trêve internationale, même si le calendrier dépendra évidemment de l’évolution de sa blessure. En attendant, Boulaye Dia devrait continuer à occuper le devant de la scène au Stade Rennais.

Pour Lepaul, manquer le rassemblement des Bleus serait une déception. Mais cette gestion prudente pourrait lui éviter une reprise prématurée et lui permettre de revenir dans les meilleures conditions. À Rennes, le club peut se permettre de patienter : son remplaçant fait actuellement le travail.