Blessé avec le Stade Rennais, Estéban Lepaul pourrait manquer le prochain rassemblent des Bleus. Ludovic Ajorque est disponible.

Le lobbying pour Ludovic Ajorque continue chez les Bleus ! Interrogé lundi soir au micro de Ligue 1+ sur une possible convocation de l’attaquant du Stade Brestois en équipe de France, Julien Lachuer n’a pas caché son enthousiasme.

Un profil collectif mis en avant

Après le succès de Brest contre Lorient (2-0), marqué notamment par un but de son attaquant, l’entraîneur brestois a défendu les qualités de son joueur. « On a des très grands joueurs en France, Ludo en fait partie. On a un super sélectionneur (Zinédine Zidane), il faut lui faire confiance. S’il a besoin de lui, il va répondre présent », a-t-il déclaré. Pour Lachuer, Ajorque possède des qualités qui pourraient être utiles au collectif tricolore. Le technicien a notamment insisté sur sa capacité à faire jouer les autres et à peser dans le jeu.

« Ludo est un joueur qui rend meilleur le collectif, il a cette science du jeu, ce sens du collectif », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que l’attaquant pouvait apporter une présence dans la surface et attirer les ballons. Un discours clair, alors que l’avant-centre de Brest n’a encore jamais été appelé en équipe de France, que ce soit chez les seniors ou dans les catégories de jeunes.

Des statistiques intéressantes avec Brest

À 32 ans, le Réunionnais affiche un bilan de quatre buts et deux passes décisives en neuf rencontres de Ligue 1 sur la saison 2026-2027. Du haut de son 1,96 m, il dispose d’un profil athlétique et d’un jeu collectif que son entraîneur estime particulièrement précieux.

La blessure d’Estéban Lepaul avec le Stade Rennais pourrait donc relancer les discussions autour d’une éventuelle surprise dans la prochaine liste des Bleus. Mais Ajorque part de loin : aucune sélection, aucune expérience internationale chez les jeunes et une concurrence importante à son poste.