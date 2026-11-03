Luis Enrique a encore deux doutes au sujet du onze de départ du PSG à Villarreal en Ligue des Champions (21h).

Luis Enrique a emmené un groupe de 21 joueurs en Espagne. La délégation du PSG s’est entraînée dans la bonne humeur mardi soir, sous les yeux de Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos.

Plusieurs cadres de retour dans le onze du PSG

Le technicien espagnol du PSG doit néanmoins composer avec plusieurs absences importantes. Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Khvitcha Kvaratskhelia sont forfaits pour cette rencontre. Après avoir laissé plusieurs titulaires habituels sur le banc lors de la victoire au Havre (5-1), Luis Enrique devrait rappeler Vitinha, Willian Pacho, Désiré Doué, Fabian Ruiz et Joao Neves dans son équipe de départ.

En défense centrale, l’absence du capitaine du PSG devrait profiter à Illia Zabarnyi. Selon L’Équipe, l’international ukrainien est pressenti pour prendre sa place aux côtés de Willian Pacho. Mais une autre interrogation concerne le côté gauche de la défense. Luis Enrique doit choisir entre plusieurs solutions, avec notamment Lucas Hernandez dans la réflexion.

Qui sera titularisé à la pointe de l’attaque du PSG ?

Le Français avait livré une prestation remarquée contre le FC Barcelone, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Le coach parisien n’a donc pas encore définitivement tranché sur l’identité de son latéral gauche face à Villarreal.L’autre incertitude concerne le poste d’avant-centre.

En l’absence de plusieurs éléments offensifs importants, Luis Enrique dispose de différentes options au PSG. Ferran Torres pourrait occuper la pointe, mais Maghnes Akliouche et Senny Mayulu sont également des possibilités. Le choix du technicien espagnol dépendra notamment de l’équilibre qu’il souhaite donner à son animation offensive.