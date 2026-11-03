Pronostic Stade Rennais – Olympiakos (04/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue Europa entre le Stade Rennais et l’Olympiakos, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

13e du classement de la phase de ligue de la Ligue Europa après trois journées, avec une victoire et deux matchs nuls, le Stade Rennais reçoit ce mercredi (16h30) l’Olympiakos, à l’occasion de la quatrième journée. Toujours invaincus en C3, les Rennais tenteront de poursuivre leur belle série et de décrocher un deuxième succès dans la compétition afin de grimper encore au classement.

Ligue Europa – Stade Rennais vs Olympiakos

Mercredi 4 novembre 2026 · 16h30 · Roazhon Park

Stade Rennais : poursuivre son invincibilité et se rapprocher du Top 8

Le Stade Rennais aborde cette quatrième journée de Ligue Europa avec de solides ambitions. Après trois rencontres disputées, le club breton n’a toujours pas connu la défaite dans la compétition et totalise cinq points sur neuf possibles. Un bilan encourageant qui lui permet d’occuper la 13e place du classement général.

Les hommes de Franck Haise ont notamment décroché une victoire contre l’OFI Crète (2-1), avant de réaliser une belle performance sur la pelouse de la Juventus Turin (2-2). Deux résultats qui témoignent de leur capacité à rivaliser avec des adversaires aux profils différents sur la scène européenne.

Avec cinq points au compteur, les Rennais restent pleinement engagés dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe. Une deuxième victoire leur permettrait d’atteindre huit points et de se rapprocher des huit premières places, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le club breton possède également un avantage important pour cette quatrième journée : celui d’évoluer devant son public. Au Roazhon Park, les Rouge et Noir tenteront de prendre rapidement le contrôle des débats afin de mettre sous pression une formation grecque particulièrement difficile à manœuvrer.

Sur le plan offensif, Rennes dispose de plusieurs arguments pour faire la différence. Les Bretons ont notamment démontré contre la Juventus Turin qu’ils étaient capables de se créer des occasions face à des adversaires de haut niveau. Leur capacité à accélérer dans les derniers mètres pourrait de nouveau jouer un rôle déterminant.

Les hommes de Franck Haise devront néanmoins se montrer particulièrement vigilants défensivement. Face à une équipe de l’Olympiakos qui a remporté ses trois premières rencontres européennes, la moindre erreur pourrait se payer cher.

L’équilibre entre les phases offensives et défensives constituera donc l’un des principaux enjeux de cette rencontre. Rennes devra parvenir à imposer son jeu sans laisser trop d’espaces aux attaquants grecs, capables de se montrer dangereux dans les transitions.

Boulaye Dia pourrait notamment représenter l’une des principales armes offensives rennaises. L’attaquant sénégalais possède les qualités de déplacement et de finition nécessaires pour faire la différence dans une rencontre qui pourrait se jouer sur quelques occasions.

L’expérience européenne acquise depuis le début de la saison pourrait également permettre aux Rennais d’aborder ce rendez-vous avec davantage de confiance. Leur match nul obtenu à Turin constitue notamment une référence intéressante avant de recevoir un adversaire en pleine réussite.

Même si l’Olympiakos se présentera en Bretagne avec un bilan supérieur, le Stade Rennais possède donc de sérieux arguments pour rivaliser. Un succès constituerait une excellente opération au classement et confirmerait les ambitions européennes du club breton.

Olympiakos : confirmer son excellent début de campagne européenne

De son côté, l’Olympiakos se déplace au Roazhon Park avec l’ambition de poursuivre son parcours sans faute. Après trois journées de Ligue Europa, le club grec affiche un bilan parfait de trois victoires en trois rencontres et totalise neuf points.

Cinquièmes du classement général, les joueurs du Pirée figurent parmi les formations les plus performantes de ce début de compétition. Une quatrième victoire consécutive leur permettrait de conforter leur place dans le Top 8 et de faire un grand pas vers la qualification directe pour les huitièmes de finale.

Les Grecs ont notamment réalisé une performance remarquable en s’imposant sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (1-0). Ils ont également pris le dessus sur le Sparta Prague (1-0), confirmant leur capacité à faire la différence dans des rencontres particulièrement serrées.

Ces résultats illustrent l’une des principales forces de cette équipe : sa solidité défensive. L’Olympiakos a démontré qu’il pouvait résister à la pression adverse et préserver un avantage minimal jusqu’au coup de sifflet final.

Cette capacité à gérer les temps faibles pourrait s’avérer précieuse face au Stade Rennais. Les Grecs savent qu’ils devront probablement subir plusieurs séquences de domination bretonne, mais possèdent suffisamment d’expérience pour rester dangereux.

Sur le plan offensif, l’Olympiakos pourra notamment compter sur la créativité de Chiquinho. Le milieu offensif portugais représente une menace importante grâce à sa qualité technique et à sa capacité à trouver des solutions dans les derniers mètres.

Les joueurs du Pirée devront toutefois se méfier d’une formation rennaise qui a déjà démontré son potentiel offensif dans cette Ligue Europa. Face à des Bretons désireux de s’imposer devant leur public, ils pourraient être contraints de défendre pendant de longues périodes.

La maîtrise du milieu de terrain sera particulièrement importante. Si les Grecs parviennent à ralentir les offensives rennaises et à récupérer des ballons dans des zones intéressantes, ils pourraient se procurer plusieurs situations dangereuses.

L’Olympiakos possède également un avantage psychologique lié à son excellent début de campagne européenne. Avec trois succès consécutifs, les Grecs abordent ce déplacement avec une confiance importante et la certitude de pouvoir rivaliser avec les meilleures formations de la compétition.

Un résultat positif à Rennes leur permettrait de conserver une dynamique favorable avant la deuxième moitié de la phase de ligue. Mais pour poursuivre leur série de victoires, ils devront probablement réaliser une nouvelle prestation défensive de haut niveau.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Stade Rennais et l’Olympiakos abordent cette rencontre avec des dynamiques européennes particulièrement intéressantes. Si les Bretons n’ont toujours pas perdu depuis le début de la compétition, les Grecs ont remporté leurs trois premières rencontres.

Cette opposition mettra donc aux prises deux formations en confiance, mais dont les ambitions immédiates au classement sont légèrement différentes.

Pour Rennes, l’objectif sera de décrocher une deuxième victoire afin de se rapprocher des huit premières places. Avec cinq points au compteur, les Rouge et Noir ont l’occasion de réaliser une excellente opération devant leur public.

L’Olympiakos cherchera, de son côté, à conserver son bilan parfait. Déjà bien installé dans le Top 8, le club grec pourrait franchir une étape supplémentaire vers les huitièmes de finale en s’imposant en Bretagne.

Sur le plan tactique, la rencontre pourrait se jouer dans la capacité des Rennais à contourner le bloc défensif grec. Les deux succès de l’Olympiakos contre Marseille et le Sparta Prague, obtenus sur le score de 1-0, montrent que cette formation sait parfaitement protéger son but.

Les Bretons devront donc faire preuve de patience et éviter de se précipiter dans leurs offensives. Une circulation rapide du ballon et une bonne utilisation des couloirs pourraient leur permettre de trouver des espaces.

À l’inverse, les Grecs pourraient chercher à profiter des pertes de balle rennaises pour se projeter rapidement vers l’avant. Leur efficacité dans les transitions pourrait notamment leur offrir des occasions face à une défense bretonne parfois exposée.

L’ouverture du score pourrait avoir une importance considérable. Si Rennes parvient à prendre l’avantage, l’Olympiakos devra probablement adopter une approche plus offensive, ce qui pourrait libérer des espaces pour les attaquants bretons.

En revanche, si les Grecs ouvrent la marque, les Rennais risquent de se retrouver face à un bloc particulièrement difficile à désorganiser. La patience et la précision technique seront alors essentielles.

Le soutien du Roazhon Park pourrait également peser dans cette rencontre. Devant leurs supporters, les joueurs de Franck Haise tenteront d’imposer une forte intensité pour empêcher l’Olympiakos de développer son jeu.

Au regard des performances des deux équipes depuis le début de la compétition, cette affiche semble particulièrement équilibrée. Rennes possède l’avantage du terrain, tandis que l’Olympiakos peut s’appuyer sur une dynamique européenne irréprochable.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba ou Lemaître – Reynolds, Aït Boudlal, Cresswell, Rouault, Nagida – Szymanski, Rongier, Thomasson – Dia, Al-Tamari.

Absent : Aucun.

Incertain : Samba, Lepaul (blessés).

La compo probable de l’Olympiakos : Ortega – Pedersen, Retsos, Pirola, Tiknizyan – Puerta, Freuler – Silva, Chinquinho, Roca – Yaremchuk

Absents : Yazici, El Kaabi (blessés).

Les joueurs à suivre

Boulaye Dia (Stade Rennais) : L’attaquant sénégalais pourrait jouer un rôle important dans cette quatrième journée de Ligue Europa. Capable de prendre la profondeur, de peser sur les défenseurs centraux et de se montrer efficace dans la surface de réparation, il représente une menace intéressante pour la défense grecque. Face à une formation de l’Olympiakos qui a démontré sa solidité depuis le début de la compétition, Dia devra notamment faire parler sa mobilité pour tenter de créer des décalages. Sa capacité à conserver le ballon et à combiner avec ses partenaires pourrait également permettre aux Rennais de s’installer durablement dans le camp adverse. Dans une rencontre qui pourrait offrir peu d’occasions franches, son efficacité devant le but sera particulièrement importante.

Chiquinho (Olympiakos) : Le milieu offensif portugais sera l’un des joueurs à surveiller du côté grec. Doté d’une bonne vision du jeu et d’une qualité technique intéressante, il possède les arguments nécessaires pour déstabiliser l’organisation défensive rennaise. Sa capacité à évoluer entre les lignes et à servir ses partenaires dans les meilleures conditions pourrait notamment permettre à l’Olympiakos de se montrer dangereux sur les contre-attaques. Face à une équipe rennaise qui devrait chercher à prendre l’initiative, Chiquinho pourrait bénéficier de plusieurs espaces pour organiser les transitions offensives. Son influence dans la création du jeu sera donc l’un des éléments importants de cette rencontre.

Notre pronostic pour Stade Rennais – Olympiakos

Cette rencontre de la quatrième journée de Ligue Europa oppose deux formations qui réalisent un début de compétition particulièrement encourageant. Avec cinq points en trois matchs, le Stade Rennais reste invaincu, tandis que l’Olympiakos affiche un bilan parfait de neuf points sur neuf possibles.

Les Bretons auront l’avantage de recevoir et tenteront de s’appuyer sur leur public pour faire tomber l’une des équipes les plus performantes de cette phase de ligue. Leur objectif sera de décrocher une deuxième victoire européenne afin de se rapprocher du Top 8.

Les hommes de Franck Haise ont déjà démontré qu’ils étaient capables de répondre présents dans les rendez-vous importants. Leur match nul obtenu sur la pelouse de la Juventus Turin (2-2) constitue notamment un résultat encourageant face à une formation habituée aux compétitions européennes.

Cette performance pourrait leur donner de la confiance avant d’affronter l’Olympiakos. Les Rennais devront néanmoins faire preuve d’une grande concentration pour éviter de se faire surprendre par une équipe grecque particulièrement efficace.

Le principal défi breton sera de trouver des solutions face à une défense qui a déjà réussi à contenir les offensives de l’OM et du Sparta Prague. Les Grecs ont remporté ces deux rencontres sur le score de 1-0, démontrant leur capacité à faire la différence sans nécessairement dominer leurs adversaires.

Rennes devra donc éviter de multiplier les pertes de balle et de laisser des espaces dans son dos. Face à une formation capable de se projeter rapidement vers l’avant, la gestion des transitions défensives sera déterminante.

Les Rouge et Noir possèdent néanmoins suffisamment de qualités offensives pour mettre l’Olympiakos en difficulté. Avec des joueurs capables de prendre la profondeur et de faire la différence individuellement, ils devraient parvenir à se créer plusieurs occasions.

Boulaye Dia pourrait notamment jouer un rôle important. Sa mobilité et sa présence dans la surface pourraient permettre aux Bretons de trouver la faille face à un adversaire qui devrait chercher à rester compact.

De son côté, l’Olympiakos arrive en Bretagne avec une confiance importante. Ses trois victoires consécutives lui permettent d’aborder ce déplacement sans pression excessive au classement, même si une quatrième victoire représenterait une excellente opération.

Les Grecs pourraient donc adopter une approche relativement prudente, en cherchant avant tout à contenir les offensives rennaises avant de profiter des opportunités de contre-attaque.

Cette stratégie leur a déjà permis d’obtenir plusieurs résultats intéressants depuis le début de la compétition. Leur victoire sur la pelouse de Marseille démontre notamment qu’ils possèdent les ressources nécessaires pour s’imposer à l’extérieur.

Le Stade Rennais devra également se méfier de Chiquinho, dont la créativité pourrait permettre à l’Olympiakos de se procurer des situations dangereuses. Les défenseurs bretons devront rester attentifs à ses déplacements et à sa capacité à trouver des partenaires dans les espaces.

Le scénario pourrait toutefois être différent de celui des précédentes rencontres européennes des Grecs. Devant son public, Rennes devrait chercher à imposer un rythme élevé et à multiplier les initiatives offensives.

Les hommes de Franck Haise pourraient ainsi se procurer plusieurs occasions, mais ils devront également accepter de laisser certaines situations à leur adversaire. Face à deux équipes possédant des arguments offensifs intéressants, il paraît difficile d’imaginer une rencontre totalement fermée.

L’enjeu du classement pourrait également pousser les deux formations à rechercher la victoire. Rennes souhaite intégrer le Top 8, tandis que l’Olympiakos entend consolider sa place parmi les huit premiers.

Nous imaginons donc une rencontre disputée, avec une formation rennaise entreprenante et des Grecs capables de répondre en contre-attaque.

Si les Bretons possèdent les moyens de faire la différence à domicile, la solidité et l’expérience européenne de l’Olympiakos devraient leur permettre de rester dangereux jusqu’au bout.

Au regard des qualités offensives des deux formations et de leur dynamique actuelle, nous privilégions un scénario dans lequel chacune des deux équipes parvient à trouver le chemin des filets.

Les cotes de Stade Rennais – Olympiakos

Pari Cote Victoire du Stade Rennais 2,02 Match nul 3,35 Victoire de l’Olympiakos 3,07

Notre pronostic : match nul entre le Stade Rennais et l’Olympiakos, côté à 3,35

Nous misons sur un match nul entre le Stade Rennais et l’Olympiakos. Toujours invaincus depuis le début de la Ligue Europa, les Bretons ont montré de belles choses sur la scène européenne, notamment lors de leur déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin (2-2). Devant leur public, les hommes de Franck Haise possèdent les arguments nécessaires pour mettre en difficulté la formation grecque et poursuivre leur série d’invincibilité.

L’Olympiakos représente néanmoins un adversaire particulièrement coriace. Avec trois victoires en autant de rencontres, les Grecs réalisent un début de campagne européenne parfait et ont notamment démontré leur solidité défensive en s’imposant sur la pelouse de l’OM (1-0). Leur expérience et leur capacité à se montrer efficaces dans les moments importants pourraient leur permettre de résister aux offensives rennaises. Nous imaginons donc une rencontre équilibrée, avec deux formations capables de trouver le chemin des filets, mais sans parvenir à se départager.

Notre score : Stade Rennais 1-1 Olympiakos.