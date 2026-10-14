Pronostic OL – Crystal Palace (15/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la deuxième journée de phase de ligue de Ligue Europa entre l’OL et Crystal Palace, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Pour son deuxième match de Ligue Europa de la saison, l’Olympique Lyonnais reçoit ce jeudi (18h45) Crystal Palace. Un « Sagico » puisque l’ancien entraîneur lyonnais, Pierre Sage, est désormais aux commandes des Eagles. Lors de la première journée, l’OL et Crystal Palace se sont tous deux imposés, respectivement face à Anderlecht (1-2) et au Lech Poznan (4-0).

Ligue Europa – OL vs Crystal Palace

Jeudi 15 octobre 2026 · 18h45 · Groupama Stadium

OL : les Gones veulent confirmer leur bon début de saison

Après avoir atteint les huitièmes de finale de la dernière édition de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais nourrit de nouvelles ambitions sur la scène européenne. Toujours dirigés par Paulo Fonseca, les Gones espèrent réaliser un nouveau beau parcours dans la compétition et, pourquoi pas, aller encore plus loin que la saison dernière. Les Lyonnais peuvent notamment s’appuyer sur un début de saison encourageant en Ligue 1, où ils se sont rapidement installés dans le haut du classement.

Les Rhodaniens ont notamment marqué les esprits en infligeant une lourde défaite au Stade Rennais (4-0) avant la trêve internationale. Une prestation particulièrement aboutie, aussi bien offensivement que défensivement, qui a confirmé le potentiel de cette formation lyonnaise. Les hommes de Paulo Fonseca ont toutefois connu un déplacement autrement plus compliqué sur la pelouse du RC Lens, vendredi dernier, où ils ont dû faire face à une équipe artésienne désireuse de se relancer devant son public.

Sur la scène européenne, l’OL a également parfaitement lancé sa campagne en allant s’imposer sur la pelouse d’Anderlecht (1-2) lors de la première journée. Une victoire précieuse à l’extérieur, qui permet aux Gones d’aborder ce deuxième rendez-vous avec trois points au compteur. Face à Crystal Palace, les Lyonnais auront désormais l’occasion de confirmer ce premier succès devant leur public, tout en prenant un avantage intéressant sur un concurrent direct dans cette phase de ligue.

Crystal Palace : Pierre Sage retrouve Lyon avec de grandes ambitions

Ce déplacement au Groupama Stadium aura forcément une saveur particulière pour Pierre Sage. Passé sur le banc de l’Olympique Lyonnais entre novembre 2023 et janvier 2025, le technicien français avait notamment réussi à redresser une équipe en grande difficulté, avant de la qualifier pour une compétition européenne. Désormais à la tête de Crystal Palace, l’ancien entraîneur des Gones s’apprête à retrouver un club qu’il connaît particulièrement bien, mais cette fois-ci dans le camp adverse.

Arrivé cet été à Crystal Palace pour succéder à Oliver Glasner, Pierre Sage a hérité d’une équipe qui sort d’une saison historique sur la scène européenne. Vainqueurs de la Ligue Conférence la saison dernière après avoir dominé le Rayo Vallecano en finale, les Eagles ont décroché leur billet pour la Ligue Europa. Un changement de dimension pour le club londonien, qui espère désormais confirmer sa progression et s’installer durablement parmi les formations capables de briller en Europe.

Pour leur entrée en lice dans cette nouvelle campagne européenne, les Anglais ont parfaitement répondu présent. Opposés au Lech Poznan à Selhurst Park, les joueurs de Pierre Sage se sont largement imposés (4-0), réalisant une prestation convaincante pour prendre immédiatement la tête du classement grâce à leur différence de buts. Un succès qui leur permet d’aborder ce déplacement à Lyon avec confiance, même si les Eagles n’ont pas affiché la même régularité depuis le début de la saison en Premier League.

En championnat, Crystal Palace a effectivement connu des débuts plus compliqués. Battus par Everton (2-0) lors de la première journée, puis lourdement dominés par Manchester City (1-4), les Londoniens ont éprouvé des difficultés à trouver de la constance dans leurs performances. Ils ont néanmoins montré qu’ils pouvaient se montrer dangereux offensivement, notamment grâce à leurs joueurs de couloir et à leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Face à son ancien club, Pierre Sage tentera donc de s’appuyer sur les qualités de son effectif pour décrocher un deuxième succès européen consécutif.

Les confrontations entre les deux équipes

Cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace sera une grande première en compétition européenne officielle. Les deux formations ne se sont encore jamais affrontées en Ligue Europa, ce qui donnera une dimension supplémentaire à ce rendez-vous de la deuxième journée de la phase de ligue.

Les deux clubs ont toutefois déjà eu l’occasion de se croiser lors d’un match amical disputé à Londres en août 2023. Ce jour-là, Crystal Palace avait pris le dessus sur les Lyonnais (2-0), grâce à des réalisations d’Odsonne Édouard et d’Eberechi Eze. Un résultat qui reste néanmoins anecdotique au regard des nombreux changements intervenus dans les deux effectifs depuis cette confrontation.

Au-delà de cet historique limité, c’est surtout le retour de Pierre Sage à Lyon qui donnera une saveur particulière à cette affiche. Le technicien français retrouvera plusieurs joueurs qu’il a dirigés lors de son passage sur le banc rhodanien, mais également un public auprès duquel il a laissé de bons souvenirs. Une connaissance du club et de son environnement qui pourrait représenter un atout pour Crystal Palace, même si l’OL aura également à cœur de montrer à son ancien entraîneur les progrès réalisés depuis son départ.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Morton, Bidstrup, Tolisso – Nuamah, Nakamura – Sulc.

Absents : Ouédraogo, Niakhaté, Openda (blessés).

La compo probable de Crystal Palace : Benitez – Richards, Disasi, Canvot – Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell – Kamada, Larsen, Pino.

Absents : Henderson, Mateta, Riad (blessés).

Les joueurs à suivre

Pavel Šulc (OL) : en l’absence probable de Loïs Openda, le milieu offensif tchèque pourrait avoir un rôle encore plus important à jouer dans l’animation offensive lyonnaise. Capable d’évoluer entre les lignes, de se projeter rapidement vers l’avant et de se montrer dangereux dans la surface adverse, il possède les qualités nécessaires pour mettre en difficulté la défense de Crystal Palace. Sa créativité, sa mobilité et sa capacité à se montrer décisif dans les derniers mètres seront de précieux atouts pour les Gones, qui auront besoin de toute leur efficacité offensive pour espérer faire tomber les Eagles.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) : l’international français sera particulièrement attendu pour son retour dans le Rhône. Passé par le centre de formation de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant des Eagles retrouvera un club qu’il connaît bien. Sa puissance physique et sa capacité à conserver le ballon dos au but pourraient poser des problèmes à la défense lyonnaise, notamment si Moussa Niakhaté venait à manquer cette rencontre. Très présent dans la surface de réparation, Mateta représente également une menace importante sur les centres et les coups de pied arrêtés. Sa capacité à peser sur les défenseurs pourrait permettre à Crystal Palace de se créer plusieurs occasions.

Notre pronostic pour OL – Crystal Palace

Sur le papier, l’Olympique Lyonnais semble disposer d’un léger avantage pour cette rencontre. Les Gones ont montré de belles choses depuis le début de la saison, notamment lors de leur large victoire face au Stade Rennais, et ont parfaitement lancé leur campagne européenne en s’imposant à Anderlecht. Devant leur public, les hommes de Paulo Fonseca devraient chercher à prendre rapidement le contrôle de la rencontre et à imposer leur jeu. Mais les éventuelles absences de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico pourraient fragiliser leur défense face à une formation anglaise capable de se montrer dangereuse en contre-attaque.

De son côté, Crystal Palace possède plusieurs arguments pour inquiéter les Lyonnais. Malgré des débuts compliqués en Premier League, les Eagles ont impressionné lors de leur premier match de Ligue Europa en écrasant le Lech Poznan. Pierre Sage connaît également parfaitement l’environnement lyonnais et pourrait s’appuyer sur cette expérience pour préparer un plan de jeu capable de contrarier son ancienne équipe. Nous voyons toutefois l’OL profiter de l’avantage du terrain et de sa meilleure dynamique en championnat pour prendre le dessus sur Crystal Palace, même si les Anglais devraient parvenir à trouver le chemin des filets.

Les cotes d’OL – Crystal Palace

Pari Cote Victoire de l’OL 2,15 Match nul 3,75 Victoire de Crystal Palace 3,20

Notre pronostic : victoire de Crystal Palace, cotée à 3,20.

Nous misons sur une victoire de Crystal Palace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Malgré l’avantage du terrain, les Gones pourraient être handicapés par les probables absences de Moussa Niakhaté et Loïs Openda, deux éléments importants du dispositif de Paulo Fonseca. De leur côté, les Eagles ont impressionné lors de leur entrée en lice face au Lech Poznan (4-0) et possèdent les qualités nécessaires pour faire tomber l’OL. Cette rencontre aura également une saveur particulière pour Pierre Sage, qui pourrait prendre une belle revanche sur son ancien club en repartant du Groupama Stadium avec les trois points.

Notre score : OL 1-2 Crystal Palace.